青年選票集中 齊拚未來

台灣人民善良純樸，我們不要做事無能的政府，也不要毫無誠信、譁眾取寵、只會抹紅抹黑的政客，我們要的是能真正關心人民生活，可以好好做事的國家領導人。

選戰最後關頭，在三黨競爭之下，期待政黨輪替的民眾，選票必須集中，支持最有勝選機會的候選人；否則將讓施政無能、弊案不斷、官箴不彰、貪腐時聞的民進黨繼續執政四年。如此基層人民不只生活痛苦，青年恐怕也看不到希望和未來。

政治學對投票行為的研究有三種理論模型：

第一為「政黨認同取向」，是指選民認為他屬於某個政黨，因此投票時只注意候選人的「黨籍」，僅投票給自己所歸屬或認同的政黨，此類人數比例最多。

第二為「政見取向」又稱「政策取向」，意指選民會投票給政見最符合自己願望的候選人，而不論其黨籍為何，此類選民大都為中間選民或理性投票者，人數占最少，但在選戰激烈時會有關鍵性的影響。

第三為「候選人取向」，指選民在投票時，往往只注意候選人的個人或外在特徵，如儀表、談吐，至於候選人是屬於大黨、小黨或獨立人士都不重要，此種選民大多懷有「英雄崇拜」心理，尤以年輕人和首投族為最多。

參考台灣過去八次民選總統的實際經驗，以及觀察世界民主國家如美、法、韓國、印尼、菲律賓、南非等國的總統直選結果，都是由傳統的兩大政黨人士贏得總統職務，從沒有第三政黨或無黨籍人士的勝選紀錄。

因此，不論是從「政黨認同取向」或「候選人取向」角度深入分析，各國皆由朝野兩大政黨競選並獲得總統大位，已是不容易改變的國際民主趨勢。

當前世界科技與經濟發展迅速，台灣卻因民進黨的執政無能而停滯不前，尤其薪資成長已停滯十多年，造成許多青年族群低薪不敢婚育、更買不起房子，也無法創見前瞻性的未來。政府應增加多元管道讓青年參與國家發展，使青年在社會能盡展所長，要讓年輕人看到願景與未來。

大選已進入最後衝刺，期待政黨輪替的所有民眾，選票絕不能分散，尤其青年選票更是扮演舉足輕重的角色。只有選票集中，才能還給人民一個有效率且清廉的政府，而年輕朋友也才能為自己創造一線生機和未來；否則投錯票、選錯人，台灣前途恐會萬劫難返，且至少四年甚或十多年，看不到任何希望。