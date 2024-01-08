去除租屋黑市 一石四鳥

選前藍綠白三黨住房政見紛紛出籠，從賴蕭的住宅三箭和新青安貸款、侯趙的住宅五大政策和５５５侯康貸，及柯吳的居住正義三多力，彼此住房政見大同小異，大都強調興建社會住宅及補貼房租和房貸。如此提供蘿葡、缺乏棒子，能否解決高房價、高空屋率、租屋黑市和低居住品質等四大住房困境？令人質疑。

雖然住房問題短期不易解決，但人民是否對未來能夠買得起、租得到和住得好有所期待？若未來不論透過市場機制或政府力量，值得期待房價會逐漸合理，目前雖然買不起，暫時可以租到適合的房子，解決住房困境，而不用急著現在面對不合理的高房價，含淚拚老命購屋。

原本面對不合理的高房價，一般人正常行為就是不會購屋。一旦購屋需求減少，房價透過市場機制的供需作用自然會慢慢下跌。然而，若政府此時不但漠視投機炒作，未健全巿場機制，反而提供誘因鼓勵購屋，不但支撐高房價，也陷入道德爭議。若未來政府又認真打炒房，促使房價合理下跌，這將讓已購屋者損失而抱憾怨嘆。政府住房政策顯然陷入兩難。

因此，政府面對高房價，首要作為就是抑制投機炒作，健全巿場機制，讓房價逐漸合理、房價所得比符合可負擔水準。在此同時，政府應努力改善租屋市場，提供各種方式的租屋協助與補貼，讓租屋者安心獲得最基本的居住保障，也免除必須購屋的壓力。政府應先盡全力優先幫助租屋者，行有餘力再協助購屋者，較符合公平正義原則。

不幸的是，我們看到租屋黒市，租屋不但資訊不足、不透明；違規隔間出租，居住品質低落，安全沒保障，而且房東還不願出租給弱勢族群，更不希望房客申請租金補貼，以免被查緝租金未報稅的違規事實。買不起又租不到合適的房子，住房陷入困境，政府無能幫助人民解決最基本的住房需求，明顯失職。

反之，政府一旦解決租屋黒市，面對公開透明且競爭的租屋市場，其結果是：一、政府可以監督控管租屋品質及租賃契約，保障租屋安全與安心；房客也有更充分的租屋資訊可選擇，避免房東的壟斷與惡意欺壓房客，租屋市場更為公平與效率。二、租屋資訊完全揭露，房東無法逃漏租金所得，不但符合租稅公平原則，而且政府獲得租賃稅收，藉此得以稅收增加租屋補貼資源，幫助更多弱勢租屋族群。三、房東沒了逃漏稅的誘因，相對政府的租金補貼或是包租代管政策即可落實。四、租屋市場獲得明顯改善，租賃管理產業化，租屋容易且有保障；如同歐美先進國家般，租屋市場蓬勃發展，許多家庭以租代買，焦慮購屋需求減少，房價自然緩慢下跌。透過健全租屋市場，一石四鳥，且優先幫助最弱勢的租屋族，政府責無旁貸。

早期政府的住房政策目標是「住者有其屋」，但發現不可行，且讓人民擁有房屋並非政府應有之責任；進而調整政策目標為「住者適其屋」，強調政府責任是保障人民居住在適當的環境。在當前高房價及高住宅自有率下，是否需要擁有房屋，應為人民的自由選擇，政府不宜過度介入。期待三位總統候選人的新政見。