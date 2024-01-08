調薪金額 急在選前一天發放？

大約在本月四日左右，政府機關的人事圈開始傳聞二○二四年元月的軍公教人員「調薪金額將在選前一天發放？」也就是政府機關在本月五日接獲行政院人事行政總處函發修正的「全國軍公教員工待遇支給要點」後，希望在本月十二日之前就把「調薪後」的加薪金額盡早發放給軍公教人員。如果上述傳聞屬實，決策依據是什麼？目的是什麼？效果是什麼？

其實軍公教人員薪水入帳日是當月的一月一日。回顧以往作業經驗，以二○二二年軍公教加薪為例，當年總預算案是一月廿八日才經立法院三讀通過，總統二月十八日公布，在三月才補發一、二月的調薪差額。至於二○二四年的中央政府總預算案，在二○二三年十二月十九日經立法院三讀通過，所以同樣會有調薪部分無法併一月薪資入帳的現象，於是必須規畫補發時程。

一般來說，補發時間因各機關作業時程不同，最快是隨二月薪資發放，也不會跟年終工作獎金、公務人員晉級升等加薪一起發。因為年終工作獎金是以二○二三年為計算基礎，所以與調薪無關；公務人員考績法規定的考績晉級升等加薪鼓勵，則是以二○二四年薪俸為計算基礎，要等考試院銓敘部的審定作業完成後，再依各機關作業時間而賡續完成。中央機關先行預借考績獎金而能在農曆過年前入帳，地方機關通常要四、五月才會入帳。

既然公務人員依考績晉級加薪的比率本來就超高，加上每次調薪之後就會有補發的實務需求，那麼何苦今年要壓線在大選前一天入帳「四％」的調薪差額？任職政府機關的軍公教人員、技工工友及約聘僱人員，總計中央與地方約七十三萬人，與用人機關在薪資關係上，分屬行政處分關係或公法上契約關係，政府機關對於補發調薪差額應該擁有主動權，加上過往經驗也是併於次月薪資入帳，所以補發時機點的規畫與決策，可以「盡速原則」為前提，但應同時兼顧人事運作的實務效益，例如應該一併考量各機關人事及出納，目前忙於農曆過年前十天核發年終工作獎金（全國統一為一月卅一日）。此外，各機關在本月中之後，也都必須完成未休假加班費、考績獎金的核發作業。

事實上，各機關在接獲人事行政總處公文後，依據新的俸額表、各式加給表、酬金薪點折合率，須由資訊單位在「薪資管理系統」調整設定，再由人事、出納單位接續作業，兩階段各自約一周，能夠縮時多少端看各機關支薪的人力規模。

上述調薪的補發時程規畫如果屬實，有待商榷的包括：一、令各機關人事、出納單位的業務安排徒勞乏益。二、令坊間將一般的調薪作業聯想為政治考量。三、政治效益的想像，或許限於偏重勞務參與的約聘僱人員。四、軍公教人員普遍已具有自主的投票行為，無效的政治考量多此一舉。五、具有效益爭議的補發調薪規畫，反而會造成資訊、人事、出納人員趕工或過勞。

文官系統行政中立，不必要的政治干擾應該避免。如果前述補發時程規畫並非屬實，則應趕緊澄清傳聞，以免殃及行政中立，也避免選舉競爭是否趨於緊張之聯想。