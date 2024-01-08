破除「非核」的繭 達成淨零

地球經歷了史上最熱的一年，地球升溫已達攝氏一點四度，離遏止氣候變遷的防線攝氏一點五度，人類喘息時間所剩無幾。ＣＯＰ28剛落幕，有一九八國承諾「進行能源轉型，脫離化石燃料」，以利二○五○達淨零，ＣＯＰ28也達成甲烷減量之決議，及加速零排放和低排放等發展之共識。

以美國為首的廿二國家於ＣＯＰ28簽署宣言，在二○五○前將核電變成三倍。美國特使凱瑞表示：「…科學與證據告訴我們，若要達成二○五○淨零，不能不使用…核能」，而歐盟在二○二二年已將核能視為淨零碳排必要手段。

將鏡頭拉回台灣，全球氣候變遷績效指標（ＣＣＰＩ），台灣退步了四名，排名第六十一，其中「溫室氣體排放」是表現最差的項目，台灣人均碳排放（約每年十二噸），為全球平均的二倍以上。吾人必須思考應如何面對真相達成淨零，誠如彭双浪董事長一針見血指出：淨零碳排原訂是二○五○年的目標，現在看來會提前許多，潔淨能源的總量不夠多，怎麼分配？嚴重性不只是花錢，未來「搶資源」會是嚴重的問題。在國際協議與供應鏈層面的淨零義務網，已使「穩定的潔淨能源」成為競爭力重要指標。

環境部在ＣＯＰ28之專題報告表示，將持續提升低碳能源占比、加速再生能源布建、逐步消減化石能源，然而報告卻完全沒提出「穩定且潔淨」能源缺口究竟多大？用何種能源補足？在何時補足？因此，這項報告仍是「奢侈的清談」？

我國能源報告中，超過八成仍是化石燃料，除甲烷逸散問題外，若無碳捕捉技術之配合，天然氣仍為主要碳排之來源；而再生能源（光及風）幾乎需「看天吃飯」，尚須配合儲能量能，方能解決不穩定之問題。以「非核」為條件之能源「報告」及淨零路徑，要達成二○五○淨零是掩耳盜鈴的騙局！

於總統政見發表會，國民黨及民眾黨之候選人（侯及柯）指出，非核家園是神主牌，更是錯誤政策，彼等主張核一、核二、核三延役及重啟核四；而民進黨總統候選人（賴）則表示：「侯、柯主張重啟核四是不顧公投民意，一○四年非核家園…是因為法律規定」。賴的主張是錯誤的！我國公民已於一○七年公投高票通過「以核養綠」（即刪除電業法「核能發電應於一一四年前，全部停止運轉」）。若賴所謂的「法律規定」是指九十一年之環境基本法、或一○四年之氣候變遷因應法，顯然忽略了一○七年公投結果才是最新的民意—以「直接民主」表達了對「非核家園」之否決。

陳建仁院長雖表示，台灣處在地震帶、核廢料沒處存放，故台灣不適合核電。然台灣已使用核電逾四十年，核電廠於啟動前當已將地質、防震及其他危險因素納入設計及製造啟動；而對於核廢料之處置問題，絕非「無解」，先進國家早有科技標準，台灣亦備妥處置計畫，只是政府「無為」（參考李敏文章）。

非核家園雖曾是愛地球的台灣主張，然時至今日，當地球面臨氣候災難，非核家園已不是合時宜的政治主張，台灣不應自欺欺人堅持「非核」而持續增加化石燃料（包括天然氣）。

時值總統及立委大選，在面對氣候危機的關鍵時刻，我們必須選出務實的總統及立委，破除「非核」的繭，提出可行的淨零路徑，進行能源轉型，達成二○五○淨零。