高端合約 依法可公開

近日高端案的資訊公開問題又浮上檯面；「疾管署與高端合約的公布，需要獲得高端的同意」此一說法，貫穿行政院長陳建仁、衛福部長薛瑞元與次長王必勝，甚至前部陳時中的「保密條款說」。這一法律見解，其實並不完整。從常識判斷，國家的安全與尊嚴、二千三百萬國民的公共利益，怎麼可能會低於一家公司？

依據法律制度與理論，法院及檢警調、立法院或監察院、具有監理權限的行政機關，甚至當事機關的政風單位，都有證據調查的權能；甚或依法律強制規定（如採購法、政資法），或因利害關係人之正當利益（如行政程序法、國賠法、契約法上因施打高端疫苗而受有損害者），都可能藉由訴訟程序而要求證據開示。

疾管署在此高端契約上，具有雙重法律主體地位，一是私契約上的當事人、一是公權力上的主管機關。私契約上的法律關係固然如上述四位行政長官所言，必須遵守保密義務；但是公權力上的監理權能，卻應該守護公共利益。本案引發的公共爭議如此巨大，上述各執法機關都應該、也都有權進行執法作為。此際疾管署提供此一契約正本，當屬義務；其因此揭露契約內容，不負違約責任。

實例如：依據德國工商總會（ＤＩＨＫ）的保密協議契約範本，其中「4.揭露義務：4.1依行政機關或法院命令、或強制性法律規定，秘密接收者有義務披露機密資訊者，其得揭露該機密資訊」。在這種情況下，秘密接收方應在法律允許的範圍內，立即將此類行政命令、法院判決或法律規定，通知秘密披露方，並應協助其確保其機密資訊之保密事宜。蔣萬安市長在其二○二二年八月廿二日的臉書上所謂的（契約秘密揭露）「例外條款」，即指此一法理。

有為的政府，上述各權能機關早於爭議爆發的二年前即應有所作為。這些機關固然未必需要對國民全體揭露完整資訊，但是作出「查無不法」的結論與合理案情交代，則是最基本的要求。蔣萬安市長在上述臉書上又指控：「我擔任立法院疫苗採購調閱小組召集人的時候，打開各項資料一看，發現最重要的『採購價、到貨期程、數量』等資訊竟然被塗黑…」顯見當事機關刻意逃避立院監督，此即有違職守。

即使是直接向國民全體公開契約內容，亦於法有據。《政府資訊公開法》第十八條的「限制公開」，固然在其第七款有「法人營業秘密」得不公開之規定；然而其後段之但書「公益保留」原則，依然課予涉及重大爭議時仍應公開之責任。

政府資訊公開乃民主的核心要件，此自一九六六年起即為美國向全世界宣示的民主標準；蔡政府諄諄諭示賴副總統要守在民主的路上，但其對民主的理解卻偏離美國主流，實在令人憂心。高端案一路陰風鬼影、舉國不安，實起自公部門不尊重人民知的權利。