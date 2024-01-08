彈藥存民間？ 道德、戰略都有問題

有立委候選人接獲市民爆料，軍方有意在高雄鬧區宮廟、住宅、圖書館、活動中心等人口密集處存放彈藥。國防部則回應相關規畫僅為結合民間資源，提升後勤支援韌性演練運用，並無實質放置彈藥情事，並對於造成民眾誤解表達歉意。對此新聞事件，有幾個核心問題值得深入探討。

這些行動涉及將民間設施列為潛在的彈藥儲存地點，不僅涉及國家安全的策略，也觸及公共政策的合理性、民主社會的透明度與公民權利的保障。

從戰略的角度來看，軍方尋求在民間設施儲存彈藥的決策，似乎是基於分散風險的考量。然而，這種做法在未經充分評估其對民眾安全影響的情況下進行，顯然忽略了民眾的基本安全權。將彈藥庫設置於人口密集區域，不僅增加了這些區域在潛在衝突中的目標價值，更將無辜平民置於風險之中，這在道德和戰略上都是極為存疑的決策。

其次，這一行動的透明度和民主責任問題。一個負責任的政府應該在實施如此影響深遠的策略時，充分進行公眾諮詢，並提供詳盡的資訊。然而，從報導中可見，這一系列行動似乎未經過充分的公開討論和妥善的民意調查。這不僅損害了政府的透明度和信譽，也可能削弱公民對政府決策的信任。

此舉在政策制定過程中的專業性和合理性上存疑。有效的國防政策應建立在對安全風險的嚴謹評估上，並考慮到所有相關利益相關者的需求和權利。然而，將彈藥儲存在民間設施，尤其是公共場所，如宮廟、圖書館等，顯然未充分考慮到這些行動對社會穩定和公眾心理的影響。

軍方的這一行動反映出一個更廣泛的問題：在制定重大國家安全策略時，政府必須兼顧戰略需要和民眾的安全權益。此外，這也凸顯了現代民主社會政策制定過程中透明度和公眾參與的重要性。只有當政府在這些方面做出充分考量，才能在確保國家安全的同時，也保障民眾的安全和權益。

兩岸關係目前正處在中美地緣政治風險中的緊張局面，但將民眾的生活安全當作潛在的籌碼，可能進一步加劇兩岸的敵對情緒。

這種做法似乎顯示出領導人在處理兩岸關係時的策略短視和風險管理上的失誤。從較廣泛的政治角度來看，這反映出民進黨政府在兩岸關係和國防政策上可能的策略偏向。

一方面，政府在公眾面前宣稱致力於維持和平，另一方面，卻進行可能升高戰爭風險的軍事行動。這種矛盾的行為，可能引起民眾對政府意圖和誠信的質疑。

在制定國防策略時，需要考慮到軍事需求與民眾福祉之間的平衡。作為一個民主社會，政府的決策應該以民意為基礎，尊重和保障民眾的安全和權益。

然而，「藏彈於民」的做法似乎忽視了這一基本原則，顯示出政府對民主價值的忽視。