科技．人文聯合講座／全球淨零 氣候金融是關鍵

ＣＯＰ28前陣子因為總統大選在國內大受矚目，其實這場「聯合國氣候變遷綱要公約締約國大會」，真正重要的是達成了阿聯酋共識（UAE Consensus），正式定調「轉型脫離」化石燃料；另個重點是提出在推進全球淨零排放轉型過程中，「金融」應扮演關鍵角色，透過綠色金融及公正轉型兩大方向，驅動新一波的永續改革。

ＣＯＰ28的氣候金融架構宣言中指出，「私部門融資」是氣候行動最大資金來源。低排放和氣候適應的經濟轉型需要專門的工具，方能將主流機構投資者的融資，引導至大規模的永續基礎設施，也推動企業擴大永續商業模式，針對氣候轉型需要的專案及技術部署降低過高的成本。

這就是「綠色金融」的意涵。綠色金融屬於「永續金融」大傘下的環境面向，強調籌集資金或投資對環境有積極影響的專案、企業或倡議；目標是將財務資源引導到有助環境保護、保育和實現低碳經濟轉型的專案，支持並促進永續發展。綠色金融涵蓋了綠色債券、綠色貸款、永續銀行與ＥＳＧ責任投資、碳抵消等等，是推動氣候金融的關鍵機制。

這次ＣＯＰ28推出首張金融業實施公正轉型的路徑圖，這份由聯合國環境署金融倡議（UNEP FI）和國際勞工組織共同發布的「公正轉型金融：銀行和保險業的路徑」中，強調低碳轉型將對社會和經濟產生重大影響，支持銀行和保險公司將公正轉型的實踐納入營運，確保對弱勢群體的保護。且建議金融機構高階管理層和治理機構要做出承諾，訂定策略，將公正轉型原則納入政策與流程，並評估因氣候轉型而面臨的社會風險，以了解如何具體實踐。

同時，金融機構應透過社會對話跟利害關係人溝通，做為策略和決策核心；並開發新產品和解決方案，為轉型提供融資和保險。同時改善普惠金融性，提高客戶對氣候轉型的抵禦力；也盡職探勘社會和環境因素，同時讓客戶能參與公正轉型，引導他們的行為改變。更要建立策略夥伴關係，透過產業倡議擴大公正轉型行動。

在國內，為追上淨零排放轉型的氣候金融國際趨勢，金管會的「綠色金融行動方案3.0」政策，即是推動整合金融資源，支持台灣經濟淨零轉型。此外，金管會亦以永續金融評鑑，鼓勵金融業能主動因應氣候變遷的相關風險，提升實踐ＥＳＧ的能力；並引導消費者、投資人和實體產業共同重視永續發展。依金融業不同特性和風險，以環境（Ｅ）、社會（Ｓ）、公司治理（Ｇ）三支柱進行評比。

在剛公布的首屆永續金融評鑑中，可發現受評機構整體於「淨零轉型支援」、「普惠金融實踐」、「治理機制強化」方面仍待精進。

不論國際或國內，「氣候金融」都已是淨零排放大趨勢下的政策關鍵點。在二○二四的新年展望中，金融業應提早因應在綠色金融與公正轉型中需扮演的角色與功能，納入治理決策，導入數位轉型工具，落實溫室氣體盤查與策略執行。而這些都需要學校及組織一起合作，培養永續人才。多管齊下，才能跟進潮流，正向轉型！

（作者為中國文化大學永續創新學院院長）