上次總統大選前的二○一九年十二月卅一日，執政黨挾國會優勢，通過所謂反滲透法，以強化抗中保台的信心與決心。此法在正式施行的前三年，僅起訴區區四個案件，卻在二○二三年年尾，檢方偵查的案件，暴增至八十幾個、涉案人數超過上百人。而有諸多遭偵訊的民眾，僅是到對岸一遊，卻在回台後遭傳喚，甚至拘提。如此的情境，卻不得不對反滲透法的規定產生質疑。

依據反滲透法第七條，受滲透來源之指示、委託或資助，而犯選舉罷免法或公民投票法之罪，就加重其刑至二分之一，若以公職人員選罷法第九十九條第一項的投票行賄罪來看，法定刑本為三到十年有期徒刑，就提升為四年半到十五年有期徒刑，實屬相當重之刑罰。惟有關所謂滲透來源，當然是指境外敵對勢力所屬或所派遣之人，但對於境外敵對勢力，根據反滲透法第二條第一項，並未採列舉，而是籠統以與我有武力對峙或非和平手段危害我國等帶過。

且根據反滲透法第二條第二款，對於滲透來源的界定，出現如政治目的、實質控制等含糊之字眼，若再加以行為手段之指示、委託或資助，也非屬刑事立法慣用之字眼，就使此條文陷入多重不明確，致讓此罪的處罰範圍，具有極大之彈性。

尤其以對岸的政治體制與社會結構來說，即便是民間團體或私人企業，也可輕易找到與其政府的連結。如台灣有民眾趁此年節時機赴大陸旅遊，雖是藉由網路查詢旅社費用最低者來組團，但在出遊過程有曾接觸到中共官方或組織或團體，若對滲透來源採取極為寬廣的解釋，並因此將單純旅遊與即將到來的選舉相連接，就很易入人於罪。

反滲透法的犯罪要件顯不符合罪刑明確性原則，身為偵查主體的檢察官，實更應恪遵法律程序。如依據刑事訴訟法第二二八條第三項，實施偵查非有必要，不得先行傳喚被告，也就是說，檢察官在未找尋有犯罪證據前，不能僅憑檢舉、風聞等，即先傳喚被告，甚至交由警察的傳票中，直接註明抗傳即拘，讓人措手不及。凡此作為，實都嚴重侵害正當程序之保障，也會使人產生寒蟬效應，致間接戕害民主選舉制度。

回想二○一九年十一月於澳洲，自稱是中共間諜的王立強，直指中國創新公司是解放軍的外圍組織，並試圖收買台灣媒體以影響總統選舉。該公司負責人向心夫婦，即被以違反國安法偵查，並限制出境。雖在二○二一年十一月，檢方為不起訴處分，卻立即被以洗錢罪起訴，並終於在二○二三年九月獲判無罪確定，但限制出境已近四年。如此令人感到荒謬的司法奇幻之旅，絕對是對喜以人權掛嘴的執政者之一大諷刺。

值此接近選舉投票日之際，手舉正義之刃的檢察官，就更應戒慎恐懼，以免重踏覆轍而落人於政治工具之口實。