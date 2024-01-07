居住正義是蔡英文就任中華民國第十四任總統時的重大宣示，亦是民生主義所強調的住者有其屋的原則，然民進黨全面執政近八年，所呈現的成果與原先規畫承諾者相去甚遠；賴清德副總統於擔任台南市長時曾為南鐵地下化工程，鐵面無私、堅決地拆除逾四百戶人家，待賴清德遭檢舉位於萬里的老家係一違建，並經各方面查證確定，他卻訴諸「情感」，當眾五次哽咽，而不願比照柯文哲、黃國昌自行拆除自家違建方式拆除之，因此百姓乃將該處豪華工寮稱謂「賴皮寮」。

所以，蔡英文及賴清德的能力與誠信已遭受百姓的嚴重置疑；外加高端疫苗的合約黑幕、數名民進黨知名人士的桃色疑雲及論文抄襲案、不合情理組成的各種國家隊等事件，給予民進黨候選人莫大的選票壓力，因此近日又翻箱倒櫃找對策，將侯友宜及國民黨大肆渲染抹紅，並以「中共介選」，當做競選最後衝刺階段爭取選票的主要訴求。

近期，民進黨政府已將出訪大陸的旅遊團、承辦的旅行社、及在台定居的中國配偶，當成主要偵調的對象，檢調動作之迅速，不禁令人感嘆。但是這種辦事效率怎麼沒用在民進黨所涉被全民所質疑的控訴案件上呢？現在是司法在服務行政的時代嗎？如果去大陸參訪的民眾，由原先支持民進黨，如今轉而支持國民黨，可能還有些所謂中國介選的嫌疑，但是有這種情形嗎？即使有，轉向支持國民黨的民眾是否是因為徹底領悟到民進黨騙、賴、貪腐及好色的特性；只顧自己權益、枉顧百姓死活及生活品質的自私自利心態；凡事都是自己對、對方錯的推諉塞責嘴臉等令人不齒的緣故吧！

實際上，如今反而是民進黨結合全部政府資源，黨政不分地在介入此次大選，結果做賊的喊抓賊，大叫中共介選，企圖混淆視聽，造成民眾對中共畏懼厭惡的心理。若民進黨政府的施政成績亮麗，執政人員人人高風亮節受人尊敬，還會擔心懼怕中共的介選嗎？如今擺出一付大驚小怪相，莫非是敗相畢露、心虛啦？

總之，每逢重要選舉時，民進黨就是以意識形態嚇唬老百姓、汙衊競爭對手的方式，鞏固基本盤、爭取游離票；用哄騙的伎倆打壓國民黨傻兮兮正經八百地政見宣導效應，因民進黨屢嚐甜頭，如今又故技重施，大聲嚷嚷中共介選情況嚴重，並以政府各部門如司法偵辦，結合媒體及「一四五○」的起閧配合，期望以民粹對抗傳統競選方式可以再次得逞。是故國人必須謹慎，務必不能再重蹈覆轍，讓無人才、無能力、無法紀、無誠信及缺德的民進黨再次獲得政權，切莫忽視自作孽不可活的嚴重後果啊！