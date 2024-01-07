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名家縱論／賴若當選 台將成中美對抗核心

聯合報／ 楊永明

西方媒體報導，台灣大選前，北京公布第三艘航母「福建號」的電磁彈射系統，並任命曾任海軍司令員的董軍為國防部長，同時任命專業潛艇官員胡中明接任海軍司令員，這反映出北京在面對台灣情勢與發展遠洋海軍的戰略企圖。

同時，台灣大選前，美國航母卡爾文森號首次參加美菲海上聯合軍演，讓航母在南海並接近台海。但是，菲律賓卻在此時表明，如果中美因台灣問題發生衝突，就不會允許美國使用這些地點進行攻擊。

兩岸關係變化，牽涉到認同、制度、安全、經濟及中美權力對抗五個層面，更精準地而言，兩岸關係變化其實主要受中美關係變動與中美權力消長的影響，其他四項就是階段性特徵，只是對台灣人民卻是真實的影響。無論如何，這場選舉的結果不僅將決定兩岸關係的未來走向，也會對中美關係與國際政治產生影響。

賴清德長久踩著台獨紅線高歌前進，不僅自我宣稱是「務實的台獨工作者」，目標是要「走入白宮」；選舉政見發表時，強調「台灣是主權獨立國家」，更說三位候選人都是台獨！在辯論會時，賴更失言說「中華民國是災難」以及「中華民國與中華人民共和國互不隸屬就是台獨的定義」！

如果賴清德當選，西方媒體第一時間的標題：「台灣人民向中國說不」、「台灣選擇反中總統」等。雖然這次是三腳督的競選，賴清德、民進黨與西方媒體仍會認為，這場大選是一場「兩岸公投」，選舉結果代表台灣對於兩岸關係的選擇，互不隸屬被台灣人民接受，一個中國被民主選舉拒絕，抗中保台有了新的論述基礎。

如果賴清德當選，北京預計會先採取壓力作為，兩岸貿易的早收清單盡數取消優惠關稅，貿易壁壘反制措施出爐，這將影響台灣出口大陸商品的兩成，而且都是傳統產業與農漁業。而台灣的地緣風險驟然提升，投資環境改變，高科技供應鏈也會加速外移。安全方面，解放軍將增加並深入在台灣海峽與台灣四周的軍事演習，衝突的風險也將增高。

換言之，如果賴清德當選，兩岸將立即進入「台海動盪」：經濟、安全、人心與國際動盪。如果北京採取高強度軍事演習或政治警告，則進入「台海危機」，如果軍事封鎖或攻擊，則是「台海戰爭」。但即使台海動盪，牽動的不僅是兩岸和平穩定，更將挑動中美地緣平衡與對抗。

北京會要求華盛頓表態是否支持台獨，並視美國是否能對賴清德施壓，放棄台獨、維持現狀，最好形成「中美共管」台海情勢的新常態。然而，美國就算願意施加壓力，賴清德也不太可能如美國學者葛來儀等的期待，提出穩定兩岸的有效保證，更不可能會讓北京相信和平統一仍有可能性。

美國面對台灣大選，陷入兩難困境。美國智庫外交關係協會最新報告，指稱中國大陸加強施壓台灣以及美國恐捲入台海危機，連四年列為第一級風險。但同時，美國擔憂失去台灣、失去第一島鏈的控制，在中美權力對抗中失去地緣與價值優勢。

賴清德當選後的台灣，面臨台海動盪期並可能爆發第三場戰爭（烏克蘭與加薩戰爭之後），在美國內部反華民粹勢力的推波助瀾下，台灣將成為美國總統大選的政爭議題，華盛頓會加強支援台灣，北京必定回應美國的介入，台灣終將成為「中美對抗」的核心，難逃代理戰爭棋子的命運！

（作者為文化大學社科院講座教授、國安會前副秘書長）

美國 台海

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