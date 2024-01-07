星期透視／新總統勢必要面對三大課題

今年大選的兩岸議題，由於涉及美中大國博奕、中共對台新策略、台海安全與意識形態…等面向，照例成為三位總統候選人重要攻防的議題。在選戰進入最後攻防階段，三位候選人以廉價的聳動口號、向主要對手扣上血滴子，操作非我族類其心必異。這種一切為勝選不惜分裂台灣，雖屬選戰常態。然而，選舉結果將在本周六揭曉，新總統可能是自一九九六年台灣大選舉行八次以來，第二次以得票率不過半產生的少數總統。新總統如何因應外在美中新型大國博弈，如何妥善處理日益棘手的兩岸關係，如何因應日益分裂的台灣與化解朝野對立，這些嚴肅的課題不僅考驗新總統，也考驗著台灣的未來。於此，也野人獻曝提出若干淺見，以求拋磚引玉。

首先，大選後，新總統必然要面臨中共不僅將加大反獨，更加大開啟「民主協商」促統的雙重加大策略。是以，新總統如果不能主動拜會在野政黨領袖強化朝野溝通對話，主動拜會立法院長與各黨團強化行政與立法互動，強化與台灣各界針對日益複雜的兩岸議題對話。可以預見，將可能在中共與台灣在野黨乃至多元社會三重壓力下，有志難伸，也難以有效施政。新總統如果無法與在立法院有席次的主要政黨進行對話溝通，必要時也可以記取國統會與跨黨派小組的殷鑑教訓，仿效當年李前總統執政時期，跳脫傳統藍綠政治團體，邀請台灣社會各界具有公益代表性的人士舉行「國是會議」，以凝聚台灣內部新共識，並讓新總統可以秉持台灣社會的新共識推動兩岸關係，而擺脫受到所屬政黨對於兩岸政策的桎梏。

其次，新總統從當選到就職長達四個多月，雖然我政府有交接機制安排，但由於在大選後中共政經發展暨對台政策對台挑戰日益加大。新總統應該優先籌組並公布國安團隊。新總統的國安團隊更應與看守政府的團隊密切互動，方能讓台灣面對兩岸關係與中共對台策略快速變動中有效因應。而不會因為新舊總統交替長達四個多月期間，因為人事凍結與看守不作為的雙重制約，無法進行危機管控的挑戰與抓住較佳的先期機遇，直接影響到新總統五二○就職後兩岸政策的有效推動。

最後，兩岸關係與中共對台政策，深深與美中大國博弈，暨大陸內部政治、經濟、社會快速變遷劇變相關。傳統的中國大陸與兩岸關係研究，如今大部分都無法正確解讀大陸政、經、社的劇變，乃至精準掌握兩岸關係互動。是以，新總統除了要審慎備妥勝選感言與籌組新的國安團隊。在短期內優先針對影響兩岸關係與我國家安全的情勢，一方面應透過適當管道積極與美國、大陸等進行必要溝通，另一方面也應根據不同的時間點，自當選後到五二○就職前後，乃至五二○就職後到美國總統大選前後，不同的時期與可能的情境，進行想定、推演、預判以未雨綢繆。

此外，在中長期，更應進一步加強對於中國大陸政治、經濟、社會、軍事、外交、對台的研究與掌握，方能知己知彼並與美日歐等國進一步加強研析與合作。新總統只有以新思維與新作為，方能因應台灣在選後面臨到兩岸議題的新挑戰。（作者為淡江大學兩岸關係研究中心主任）