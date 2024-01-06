國軍藏彈於民 不知腦子怎麼想

日昨有民眾投訴收到軍方調查「彈藥預屯地點」的公文，宣稱要在作戰單位的五公里內，將彈藥貯存在宮廟、社區活動中心等地點。針對相關指控，國防部回應指相關規畫僅為結合民間資源，提升後勤支援韌性演練運用，並無實質放置彈藥情事，並對於造成民眾誤解表達歉意。

哈哈！古人說「藏富於民」，國防部太有創意了，竟然想「藏彈於民」，真不知腦子怎麼想的。

另外，之前有報導，陸軍於今年至二○二六年花費十億餘元，向美採購M67手榴彈，估計可獲七十萬枚餘，我軍屆時將擁近百萬枚手榴彈。不知道這些手榴彈是用來做啥？最後會炸敵人？炸自己人？不管怎麼炸，就是炸到自己的土地上。

為確保人人都有「彈」，建議政府也考慮，比照買口罩、買快篩一樣，手榴彈也用健保卡過卡，以確保不能多拿？

唉！記憶裏最深處的過卡回憶，又回來了…