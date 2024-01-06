改走大農模式 台灣農業重開機

總統大選政見中，農業是較少碰觸之議題，畢竟農業產值僅占國內生產毛額一點四％，農產進出口有一五○億美元逆差，務農人口五十萬，占總就業人口不足百分之五，且農民平均年齡超過六十歲，家戶平均耕地面積不足一公頃。朝野對三農議題除「加強輔導加工、拓展外銷管道」口號，只剩老農年金及公糧收購加碼競爭，不顧財政紀律。

首先是農作物配比：本地持續耕種面積最廣的就是稻米，廿三萬公頃占全部農地三分之一，灌溉用水消耗生產性農業用水總量六成以上。但實際產值不高，且近期梗稻零售價每公斤約四十至五十元新台幣，越南米二○二三年出口均價每公斤僅十五元。行政院訂定「三個月稻米消費量之安全存量」，截至去年七月底，國內公糧及民間庫存足供國人十三個月食用，倉儲米穀過期淪為飼料和堆肥，從減少「廢食」的角度看，浪費公帑莫此為甚。監察院三年前曾糾正農委會，但公糧至今反增無減。

《興大校友》一九九三年有我訪問當時省府農林廳長邱茂英的專文，他提及釋放農地，農委會已計算約可釋出十六萬公頃農地。回到今日時空環境，六都加上新竹縣市鄰近的農地應重新盤點後適度釋出，以解決產業界急迫的「缺地」；同時尚可提供社宅建地、綠地、公共設施用地。八百公頃的關渡平原管制限建四十年，等到人都老了、死了，中央還要硬掰已經蓋滿違建鐵皮屋的是農地。

主糧穀類均價不高，且需大面積種植以量取勝。反觀越南，去年全年蔬果出口額預計可達五十六億美元，直逼我國全部農林水產外銷總額。蔬果是重要副食，傳統平面裸耕易受天候影響。科學家將腦筋動到向天爭地，也就是蓋一棟垂直農場，在室內縱高栽培蔬果作物，降低對土地需求的壓力，減少病蟲害。二○一九年周錫瑋在國民黨總統參選人初選政見發表會上，直指在中南部看見的農耕態勢還是平面式，不見國外先進的立體式農耕經營。

台灣已有小規模試驗性先導，台北捷運中山站有一個展示間，介紹設施農業的蔬菜無土水耕栽培。瑞典首都斯德哥爾摩的超市「瑞典綠蔬」，樓上是溫室，樓下即賣場，新鮮蔬果從發芽培育到販售都在一棟建築內完成，碳足跡最低。這是高科技公司介入的新農業。

垂直農場從建造到運作，顯非小農所能勝任其間的硬體營建支出、科技配置、產銷營運管理。過去也有企業家獨力嘗試而未成功。建議政府承擔初期興建責任，開放有意加盟的農民以交出農地再入股的方式參與。將來如有營收利潤，官民皆有收穫，類似工研院培植台積電，有別於目前撒幣式的單向補貼農民，是台灣應走的農企業「大農」模式。