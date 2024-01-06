疫苗本該釋疑 政府態度有鬼

國民黨立委候選人提出疑為高端董事會的涉弊錄音檔，關鍵字彙包括「疫苗價格一路開綠燈」及「疫苗價格不能低於新台幣七百元，其他多出來的全部拿到董事會都能當獎勵」。高端則稱此舉嚴重損害名譽，已委請律師遞狀提起告訴，以維護商譽暨高端疫苗投資人權益。

以告止謗屬公司維護聲譽的最後手段，但所謂無風不起浪，防疫非常時期官方無所不用其極擋疫苗進口，疫苗採購時層峰高官「介選」至為明顯，還熱心幫忙打廣告，不惜捐臂注射高端，衛福部還一口氣訂購五百萬劑；最後打不完還得銷毀許多過期疫苗，不啻為錯誤決策比貪汙可怕的最糟示範，何況還有可能是涉及弊端的錯誤決策。

民進黨總統候選人賴清德辯論會上脫口贊成公開高端疫苗採購合約，卻似說過就算了，迄今沒啥進展，因為行政院與高端互踢皮球，閣揆陳建仁及衛福部長薛瑞元都認為公布合約內容需徵得高端同意，高端則認為「茲事體大」，需經股東會討論才能決定，還說解密應一視同仁，似要拖同業下水才甘心。真奇怪，買家是政府，採購預算是國家公帑，國庫財源來自人民納稅錢，所謂出錢是老大，人民有知的權利，全民引頸企盼合約單價真相，高端要跟政府交易，不能反客為主。

弊端釋疑責無旁貸，衛福部如此尊重賣方，也未免太卑躬屈膝。是否因為密室簽訂了何等不平等條約造成難言之隱，才使政府如此難以啟齒？看來，選前公布高端疫苗採購合約，又是賴清德繼憲法災難後的另一「口誤」！