兩韓互開砲 與台大選同牽動世局

北韓昨天上午在西海岸朝著南韓延坪島方向發射兩百多枚海岸砲，砲彈最後落入「北方界線」（ＮＬＬ）以北的海上緩衝區，並未造成南韓軍民損失。南韓則於下午以四百枚砲彈實施海上射擊訓練作為反制，隨後雙方砲火暫時停下來。但是，以金正恩的個性恐怕還有後續。北韓過去習慣向東海（日本海）發射飛彈，讓日本心跳，但這次非常不同，直接對準南韓。

金正恩主持的勞動黨中央委員會第九屆第八次會議剛結束數日，在這場會議中，金正恩不僅批罵美國總統拜登，並且狠狠警告南韓總統尹錫悅不要一直想靠美國顛覆北韓政權，北韓將加強軍備，並願意「一戰」。兩韓又在板門店兩旁展開重軍設備和軍隊。朝鮮半島再次亮起紅燈。

這次金正恩的挑釁不意外。在勞動黨中央委員會會議中，金正恩重新定位兩韓不再是同一民族，係敵對的兩國關係，並且調整或關閉黨政對南韓的所有聯絡窗口，不寄望雙方坐下來談判，要各走各的路。隨後其胞妹金與正稱，兩韓到此地步，一等功臣是尹錫悅，把一貫稱的「南朝鮮」改稱「大韓民國」。

此際，南韓最高情報機構國情院發布新聞顯示，近日北韓與俄羅斯的武器交易頻繁，俄羅斯與烏克蘭戰爭持續，俄國欠缺的砲彈等由北韓支援，北韓的探測衛星飛彈則由俄羅斯提供技術等，北韓業已公開還有三枚衛星飛彈等待陸續發射。

北韓不僅有俄羅斯，還有中共大哥在背後支持。南韓自尹錫悅政府上台以來，加強對美日關係，忽略了中國大陸。

有鑑於此，即將上任的新任外交部長趙兌烈就指出，對南韓來說，與中國關係和美國關係同等重要，他上任後會做調整。

不能輕視的是，北韓與南韓共同民主黨的關係。在國會，民主黨代表李在明和國會議員是北韓的後盾，批評尹錫悅過於強悍，只強調硬碰硬，完全無意延續「文金會」所達成的各種交流與合作。

問題是南韓國內的朝野鬥爭愈來愈激烈。四月十日的國會議員選舉將是一場生死戰。日前又發生李在明遇刺案，金姓嫌犯首次透露，好不容易達成了政黨輪替，卻又來了一個李在明混亂社會，因此蓄意謀殺。連南韓人自己也感嘆，年輕人看不到國家的未來。

今年全世界約有五十個國家舉行大大小小的選舉。日前南韓《朝鮮日報》以頭版特別關切首先登場的台灣選舉，一方面是台韓國情雷同，另一方面是台灣選舉結果，也會影響南韓選舉和美國選舉等，屆時東北亞和世界局勢也會翻新。