在路上…如實呈現民進黨一意孤行

民進黨總統候選人賴清德最新的「在路上—交棒篇」廣告，賴清德首先問蔡英文總統，覺得他是什麼樣的人？蔡英文答：「你比我想像的還要更凶。」確實是不小心說出心聲。例如賴清德擔任台南市長時，二三四天不進市議會，遭監察院彈劾並移送公懲會，賴清德大怒發飆，要廢掉監察院。果然中華民國的五權憲法，在他眼裡就是災難。我只為監察院現任的陳菊院長抱不平，相信這位老前輩還在為民進黨操碎了心。

賴清德接著說：「外面好像風很大，但我沒什麼感覺。」蔡英文也開始假設自己雙耳消失不見，而且還會看不到。正如去年十一月青年論壇時學生提問，蔡英文七百多天不舉行記者會，面對媒體往往隨維安人員快速走過，賴清德若當選，是否願意增加媒體聯訪？賴清德卻臉色鐵青，不但拒絕承諾，反而還說蔡英文已受到監督。由這樣充耳不聞、閉目塞聽的正副總統擔任駕駛，更令全國人民擔驚受怕。

開到一半，賴清德突然大驚失色：「導航有問題！」蔡英文這時卻似乎並不在乎這位副手的警告，命令他：「我們還是繼續直走。」我最大疑問是：這難道不是民進黨保養的車子嗎？這輛車除了導航壞掉，還在一條人民連路名都不知道的路上繼續直走，如實呈現現在政府的一意孤行。

看完「在路上」整部廣告，讓人感到最可怕的擔憂是：沒有盡頭、沒有目的地！從高架聳然、深山林裡、政策髮夾彎，最後拋錨在天涯海角，逼著人民曲折奔波，請問何時是個頭？民進黨號稱的「民主路」，我們竟然看不到尾。身為首投族的我，誠摯邀請大家：趁我們還來得及投票，「走對的路，趕快下車！」