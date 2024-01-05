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蔡賴傳承交棒 能解高端疑雲？

聯合報／ 黃映溓／文史工作者（屏東市）
民進黨總統候選人賴清德、蕭美琴全國競選總部推出「在路上—交棒篇」的影片廣告。圖／擷取自賴清德Youtube
民進黨總統候選人賴清德、蕭美琴全國競選總部推出「在路上—交棒篇」的影片廣告。圖／擷取自賴清德Youtube

民進黨總統參選人賴清德推出了「在路上」競選廣告蔡英文總統當駕駛，載著賴清德、蕭美琴，象徵國政交棒傳承。蔡、賴貌合神離政壇盡知，竟可為了權力裝腔作勢，這支廣告既諷剌又弔詭。

近日，隨著高端生技董事會此案「穩過的」、政府會「一路開綠燈」錄音檔曝光，讓高端合約疑雲不斷延燒。賴清德雖承諾合約可以公開，但蔡政府的回應卻是推諉卸責冷處理。高端疫苗從研發生產到採購囤積滯銷，過程幾不受監督，獲得蔡政府高度培植呵護，疑點重重；一旦依循蔡英文路線的賴清德僥倖當選，真相依舊石沉大海，恐將永無水落石出的一天。

四年前民進黨總統初選，賴清德挑戰蔡英文，兩人在競爭過程中火花四射，當時挺英網軍對賴清德展開猛烈攻擊；賴清德呼籲民進黨需要一場君子之爭，也希望蔡總統「要求她的網軍停止攻擊」，道盡初選過程當中受盡的委屈與不公平待遇。

豈料，賴清德獲民進黨提名角逐大位，竟恭維「在蔡英文的領導下，世界已經看見台灣、肯定台灣，自己將在相同的民主道路上，持續壯大民主台灣，讓世界看見台灣價值」，並強調延續蔡路線，頗有整合英系的況味。

從四年前黨內初選被蔡霸凌後屈就副手，到這次獲黨提名輸誠尊蔡，賴清德前倨後恭，讓人看到賴屈服於權力的投機、狡詐與虛偽。四年前挑戰大位要網軍放過他，四年後卻坐上蔡英文駕駛的車。究竟要將台灣帶往何處？不禁讓人捏一把冷汗。

賴清德 蔡英文 民進黨 高端疫苗 競選廣告

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