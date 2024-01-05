在兩岸衝突拉高的路上

民調封關，賴蕭陣營馬上強打「在路上—交棒篇」的廣告，片中蔡英文開車載著賴清德進行交心對話，順勢帶出其治國理念，且期待總統立委雙贏，而後蔡將車交給賴來凸顯交棒傳承，賴則繼續載著蕭美琴，兩人對話雖輕鬆，但仍強調「選對的人、走對的路」之競選主軸；廣告刊播在YouTube平台僅一天，就衝破一五四萬點閱，賴營也順勢推出該廣告幕後花絮。

至於綠營其他廣告，包括守護下一代的「家門篇」，提出政見的「國家希望工程」，賴太太代言「照顧台灣的人」，呼應主軸並強化政績與價值的「未來、繼續陪你一起」、「世界的台灣」、「走對的路、選對的人」等，綜括來看，就是強打政績、價值選擇與國政願景的執政者策略。

以「在路上」來說，賴仍訴諸「路線與價值」，仍有濃濃的「抗中」邏輯，希望藉隱喻感性廣告與實際議題強攻的操作，強化「軟硬兼施」的效果；特別是「在路上」這感性文本操作，不僅是為蔡英文執政做總結，也想幫賴做印象上的改變，讓他更感性與貼近生活。賴營更企圖藉此廣告將英粉轉向賴，但要對中間選民產生說服力或仍有懸念。

第一，眾人皆知蔡與賴在上屆初選中攻伐激烈，心結很深，哪可能靠一則廣告緩解宿怨！當然只是「做個秀、過個場」。第二，理性的中間選民也會質疑，「在路上」會不是會在兩岸衝突拉高的路上？賴又會否在台獨的路上飆車？

至於藍營，現階段有「各界推薦侯友宜」系列，包括馬英九、藍營縣市長、前閣揆等，雖有職業代表自述推薦侯，但廣告策略太過傳統，點擊數稍弱；一個禮拜前，侯康以攻擊廣告為主，包括年青人用Rap批判民進黨執政的「侯友宜來改變—打貪」系列、藉由俄羅斯娃娃來諷刺民進黨執政高官外遇的「滿口美德、滿門桃花」系列、以侯康定裝照為背景來強調的「民主要制衡、政黨要輪替」系列，都有不錯的口碑。

更早的還有批評民進黨執政疫苗、雞蛋、詐騙、八八槍擊案等為內容的「貪汙腐敗、政府失能」篇，均是攻擊廣告，更早還有強打恢復「特偵組」系列，廣告藉刑偵劇拍攝手法，隱喻民進黨執政的疑案，並期待凸顯侯友宜警長、鐵漢有氣魄的印記，來訴求中間選民，這系列的廣告在YouTube平台上皆有超過兩百萬的點擊量，亦能凸顯中間選民對廣告內容的認同，策略操作到位。

從藍綠的廣告對決也能看出明顯的區隔，綠營承襲以往操作邏輯，希望藉感性文青風來擄獲選民的心，甚至訴求更高遠的理念價值來驅動選民的投票行為；而藍軍明顯是想藉由民進黨執政負面事件的堆疊，點燃「討厭民進黨」的情緒，建構政黨輪替的氛圍。但問題是，投票是種感性決策，當選民看到綠營濃濃的感性廣告，只要有「算了！有Fu！再給他們一次機會吧」念頭，侯康勢必得要跳出思考框架，將「政黨輪替」或「和平與戰爭」主軸的硬性價值做軟性包裝，才能觸動人心、驅動投票決定。