自欺欺人當鴕鳥 停電夢魘不遠

蔡英文總統在元旦的新年談話後接受媒體採訪，談及供電問題時說：「過去一年，備轉容量率不曾低於六％，且持續維持在六％至十％。甚至從二○二二年開始，台灣綠電的總發電量就超越核電。」此外，經濟部去年底對外的新聞公告中，對未來是否有缺電之虞，依舊制式回應台灣不缺電，並強調「去年不僅夜尖峰時段的電力備轉容量率都能維持六％以上，日間則經常有十％以上」。

最離譜的是，經濟部回應學者關於二○二四年與二○二五年的缺電疑慮，辯解之餘竟還公開酸言批評「歲末年終，星座老師還沒分析明年運勢…老師就先展開缺電攻勢」。作為執行國家能源政策的部會，經濟部的決策攸關經濟與民生發展，本不能專斷獨行，必須傾聽民間的聲音，以避免行政上出現思慮不周導致的疏漏與不足。如此回嗆學者的專業預測，不僅官箴盡失，名嘴般的回應更易引發民眾反感。

回歸電力供給主題。首先，蔡總統說「二○二二年起綠電已經超越核電」，彷彿這是特別的成就，但當年度運轉核電機組僅剩三部，是原有數量的一半。當機組一部接著一部除役，即使再生能源的進展持續龜速，一定會有超越核能發電量時，不值大肆吹噓。

其次，經濟部一再強調電力備轉容量率足夠，「台灣沒有缺電的問題」。檢視去年供電狀況，除了零星不斷的饋線跳脫造成區域性停電，並沒有發生全台大停電，是因為供電真的充裕嗎？

查詢能源署資料庫，不難發現經濟部恐怕言過其實！事實上，去年一至十一月總發電量為二五八四億度，較前一年同期減少七十三億度；去年一至十一月再生能源發電二三○億度，較前一年同期增加十四億度。再生能源開發進度嚴重落後，發電量明顯不足以彌補除役機組少發的電量。原本預期的大停電並未發生，主因是去年經濟狀況不佳，各行業用電量大幅下降，因而驚險度過缺電威脅。經濟衰退不能當未來常態，經濟部誇口再生能源續增、歲修機制及電力調度改善，因此未來不會缺電，恐是自欺欺人、鴕鳥心態的說法。

另一方面，供電全年亮出代表供電充裕的綠燈，也非真實情況。台電每日備轉容量率燈號，僅反映午時供電狀態最佳的時刻，備轉容量率達十％以上本非難事。實際上，光電歸零後的傍晚，才是供電是否吃緊的關鍵時間點，去年也確實發生過數次燈號逼近供電警戒橘燈（低於六％），七月廿一日晚間八時卅分甚至出現備轉容量率不及四％的險境。台電官網每日公告的供電燈號，根本無法反映即時供電狀態，參考價值極低。

最後，除非政府冀望「未來經濟持續『不』成長」，否則今年核三的一號機於七月準時除役後，加上第三天然氣接收站尚未完工，新增燃氣機組無氣可用，缺電必然發生，大停電夢魘也將揮之不去。今年如此，明年五月核三的二號機除役後，更是如此。