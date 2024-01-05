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用選票捍衛中華民國憲法

聯合報／ 林祖嘉／政大經濟系兼任教授（台北市）
中華民國總統候選人電視辯論會去年12月30日登場，民進黨總統候選人賴清德「中華民國憲法災難說」引發極大爭議。圖／台北市攝影記者聯誼會提供
中華民國總統候選人電視辯論會去年12月30日登場，民進黨總統候選人賴清德「中華民國憲法災難說」引發極大爭議。圖／台北市攝影記者聯誼會提供

上星期總統大選辯論，賴清德說：「中華民國是兩岸的災難。」後來澄清是口誤，其原意是「中華民國憲法才是災難！」其實不論是哪一句，都讓民眾瞠目結舌。中華民國現任副總統可以說出這樣的話嗎？

首先，賴清德就職時曾依中華民國憲法第四十八條宣誓：「吾謹以至誠…遵守憲法…。」現在他說憲法是災難，如果他成為總統，會不會開始修理憲法？也許在法理上要修憲會有困難，但會不會在實際運作的地方動手腳？就像民進黨政府在許多地方採取非常明顯的去中化，令人擔憂。

辯論完不久，蔡總統幫賴清德打圓場，說「九二共識、一中原則、和一國兩制」的三位一體才是風險。這就像四年前蔡總統說「我們不接受一國兩制的九二共識」一樣，是故意把九二共識與一國兩制強扣在一起的錯誤說法。其實九二共識的正確說法應是：「兩岸都接受一個中國的原則，至於一個中國的內涵則由雙方各自以口頭表述」，也就是所謂的「一中各表」，與一國兩制根本沒任何關係，因為九二共識講的是「兩岸在統一前的關係」，而「一國兩制」是在統一後、陸方建議的統一方式，但我方現階段幾乎沒有討論空間。所以馬總統時代說的是「九二共識、一中各表」只討論到「統一前」，絕沒談到任何一國兩制的問題。

這兩天，賴清德又說「把中華民國憲法九二共識化」才是災難，這是對中華民國憲法強扣帽子。因為憲法已存在這麼久了，而九二共識是在一九九二年才出現，且出現後憲法也沒有因此而有任何改變，怎麼會說憲法被九二共識化？這個邏輯非常奇怪。其實侯友宜的說法才正確，他說：「支持符合中華民國憲法的九二共識，反對一國兩制的九二共識。」清楚說明了九二共識必須符合憲法，與一國兩制無關。

依中華民國憲法，台灣地區和大陸地區都屬於中華民國的領土，亦即，中華民國享有對台灣地區與大陸地區的主權。因此在和大陸協商時，當然不能承認中華人民共和國的主權，這是基於憲法的規定。但在現實世界裡，不能否認兩岸各自享有治權，因此，我們說「兩岸互不承認主權，互不否認治權」。「九二共識」指的「一個中國、各自表述」，就是兩岸同屬一個中國，而這個中國就是中華民國。

所以說，九二共識是符合憲法的，也符合憲法中關於兩岸在「統一前」的安排。因為，在憲法增修條文前言中寫著「為因應統一前之需要…」，在兩岸人民關係條例第一條也寫著「國家統一前…」，所以九二共識討論現階段如何安排兩岸關係，符合憲法與兩岸人民關係條例。正確的說法是「九二共識必須符合中華民國憲法」，而不是「中華民國憲法被九二共識化」！

最後，蔡總統在二○一六年就任時曾說，「會依據中華民國憲法與兩岸人民關係條例，來處理兩岸關係。」也就是說，她雖不接受九二共識，但仍會遵守憲法。沒想到現在賴清德不但不願接受九二共識，甚至說憲法是災難。我們很擔心，萬一他當選總統，會如何處理兩岸關係？會不會踩到兩岸的紅線？或是，會不會踩到美中之間設定的兩岸紅線？人民能放心把這麼大的權力交給這個人嗎？

中華民國憲法 九二共識 一國兩制 賴清德

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