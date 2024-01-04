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高端之亂 揭開金權內幕疑雲
國產高端疫苗遭國民黨立委候選人廖偉翔等人質疑為「黨籍事業」，指約有千名民進黨員及幹部皆為高端股東，高端對此感到錯愕，也表示委請律師提告，認為候選人以不法手段取得資料，卻又以無從回應真偽作結，似乎是想用國家機器掩蓋「金權性內幕」疑雲。
廖偉翔公布高端董事會錄音檔，內容提到成大醫師說該案「穩通過」，還說一路開綠燈，價格在七百元以上可拿到董事會等關鍵談話。高端則是表示啟動新冠疫苗研發以來，遭到有心人士不斷試圖竊取公司資料，近三年遭境內外駭客攻擊擾亂公司營運，抨擊意圖侵害公司權益等。雙方在公私領域的討論面向毫無交集，也將左右進入司法體系的權力槓桿。
當民進黨政府已將權力連結正義，又該如何徹查弊端？檢察官的調查如何捍衛人民權益？
回顧高端疫苗在蔡政府防疫政策上的「光怪陸離」，普羅大眾早已失去信心，包含採購廠商、保護效益、補件年限、國際準則、疫苗價格等，在在背離公共政策基本原則，當初政府大張旗鼓強渡關山，難道真有千名黨籍股東背後施壓嗎？
高端之亂的「金權性內幕」，切莫透過國家機器掩蓋，司法體系的權力槓桿也必須平衡，司法除了主動徹查有無黨籍股東且涉及不法，政府也該積極回應賴清德，公開高端疫苗合約，才能避免轉型正義淪為集權一身。
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