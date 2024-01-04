我應定位兩岸和平樞紐 美中和解基礎

美國希望台海問題能和平解決，但又堅持介入台海爭端。美國以打台灣牌來牽制中國，以武裝台灣來製造台海危機。表面上說不支持台灣獨立（違反一中原則），但實際上反對台灣和中國統一。這種表裡不一、言行不一的作法能維持多久，端看中國的決心和耐心。美國在拖延時間，中國在等待機會。在雙方實力強弱的過程變化中，終會面對攤牌的一刻，但不會太久。

中國已日益明確表明其立場，二○二二年十一月在印尼習拜會上，習近平對拜登明確表示，在台灣問題上，如美國為難中國，將面對戰爭。並說美國不了解台灣對中國人民是多麼的重要，警告美國不要玩火。在去年十一月舊金山的習拜會上，習近平進一步表示，和平解決台灣問題的前提是美國停止武裝台灣，以及支持兩岸和平統一。換言之如果做不到這兩點，美國要為台海戰爭負責。

依此邏輯，美國武裝台灣，台海無法和平，中國要解決台灣問題，必須阻止美國武裝台灣。在兩種情況下，中國會出兵攻台，一是台灣堅持走台獨路線，二是美國武力介入。中國不可能接受台灣脫離中國，這是中國人無法承受之重。沒有美國的介入，世界上一九○多個國家，支持台灣獨立的可能是零，這是國際政治的現實，必須要面對！

美國在台海問題上，一方面希望和平解決，另方面又武裝台灣，這是自相矛盾的。美國不放棄武裝台灣，台灣問題無法和平解決；美國要和平解決台灣問題，就必須要放棄武裝台灣。

美國武裝台灣的另一個理由是台灣的反中、抗中立場，使美國有機可乘。如果台灣主張與中國大陸和平相處，不願和中國對抗和戰爭，美國便沒有藉口以武力介入台海問題。如此美國就可不必冒與中國發生戰爭的危險，可以給美國解套（注意，美國支持軍援台灣的人士，一再強調先決條件是台灣要有充分打仗的決心，譬如每人發一支步槍，準備打巷戰）。

所以台灣如果不希望走向戰爭，唯一的方法便是堅決主張兩岸和平發展，放棄台獨主張。我們必須要了解，抗中不能保台，備戰不能保台，依賴美國也不能保台。台灣應自我定位為兩岸和平的樞紐，美中和解的基礎，做世界和平的貢獻者，而非台海戰爭的源頭，或美國戰爭的代理人。台灣必須做自己命運的主宰者，而非強權鬥爭之下的犧牲者。

台灣不必自卑到對美國言聽計從，不必自殘到當美國的砲灰。中國在台海的對手是美國，只要美國不介入，中國必然樂於與台灣發展友好與合作關係，展示大國風範，成為亞洲和平與安定的典範。

台灣必須務實認清一個嚴肅的現實：在美中長期競爭和鬥爭的過程中，誰會放棄台灣？美國會，中國不會。誰會犧牲台灣？美國會，中國不會。誰會為保有台灣不惜一切代價？美國不會，中國會！

美國說對台灣的關係「堅若磐石」，聽聽就好，看看越南、阿富汗，和當前烏克蘭的下場！