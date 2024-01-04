台獨夢、中國夢、讓美國再次偉大夢 3個夢恐撞一起 凶險難料

民進黨總統候選人賴清德不論是之前在政見會稱「中華民國憲法是兩岸護國神山是未曾聽過的神話」，或在辯論會中視中華民國為災難（後修正為中華民國憲法是災難）的發言，顯已偏離維持現狀路線。如果賴清德當選，兩岸關係極可能出現前所未有的動盪。

賴清德在台南市長任內表示，他是台獨的政治工作者，不管擔任哪個職務都不會改變；在行政院長任內宣稱是「務實的台獨工作者」，果然不因職務改變立場！如今又在選前說出「中華民國憲法是災難」，若當選總統，可解讀為此立場已獲得多數民眾認可，具務實推動「正名制憲」之台獨工作的合法性，這是賴清德的「台獨夢」。

大陸國家主席習近平就任中共總書記後，提出實現中華民族偉大復興的「中國夢」。二○一九年習近平在《告台灣同胞書》發表四十周年紀念會上的講話強調，統一是「新時代中華民族偉大復興的必然要求」。換言之，兩岸沒有統一，習近平的「中國夢」就無從實現。這也是為何習近平在今年元旦講話聲稱「祖國統一是歷史必然」的原因，否則豈非打臉「中國夢」！

大陸國台辧二○二二年八月公布《台灣問題與新時代中國統一事業》白皮書聲稱：「民進黨當局的謀『獨』行徑導致兩岸關係緊張，危害台海和平穩定，破壞和平統一前景、擠壓和平統一空間，是爭取和平統一進程中必須清除的障礙。」說明大陸對民進黨願改善兩岸關係之信任感極低，現今又出現「中華民國憲法是災難」的說法，若民進黨繼續執政，兩岸關係緊張應可預期。

對大陸而言，兩岸和平統一遲遲未有進展，除了台獨分裂勢力外，主要障礙在美國。上述白皮書強調：「美國一些勢力出於霸權心態和冷戰思維，將中國視為最主要戰略對手和最嚴峻的長期挑戰，竭力進行圍堵打壓，變本加厲推行『以台制華』。」這也是去年十一月拜習會時，中方要求美國公開支持「兩岸和平統一」的緣由。

美國基於霸權競爭需要，不會公開支持「兩岸和平統一」，否則如何讓日、韓及歐洲盟邦相信，美國不會背棄他們，願共同圍堵大陸崛起？美國即將在今年十一月進行總統選舉，川普很可能代表共和黨參選總統。除非受官司影響不得參選，否則以其聲勢，他極有可能回鍋入主白宮，勢將對台美中關係投入新變數。

川普首次競選總統時，提出「讓美國再次偉大」之夢。上任後不但發動對中貿易戰、科技戰，對待傳統盟邦亦不假辭色。因川普總認為大陸搶走美國的工作，未來美中情勢要和緩並不容易。川普將台灣視為不值得重視之國家，就任總統後極有可能大打台灣牌來牽制大陸，兩岸關係在緊張的美中關係下將更難穩定。

今年極有可能是「台獨夢」、「中國夢」、「讓美國再次偉大夢」三個夢衝撞在一起的一年，凶險程度難以預期。選民若不想過著動盪不安的日子，起碼可以做的是不要讓「台獨夢」成為台美中關係中的變數，畢竟作為三方中的最小方，總是吃虧最大，必須謹慎以對。