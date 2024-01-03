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偷親、偷襲一瞬間 候選人維安應加強

聯合報／ 李惠夫／教育工作者（嘉義市）

民進黨總統候選人賴清德昨到嘉義縣水上鄉拜票時，被某女性民眾偷親。乍看之下，這是狂熱粉絲一時衝動，似乎無傷大雅。

但同一天，南韓主要在野黨共同民主黨黨魁李在明到釜山訪問時，卻遭假冒要簽名的民眾近距離攻擊，頸部遭到刺傷，當場血流如注，引發國際震驚。

如果賴清德不是被偷親而是被偷襲，對於僅剩十餘日且選情緊繃，隨時可能翻轉的總統大選，會不會是震撼彈，讓選情出現令人異想不到變化？當年陳水扁的兩顆子彈事件，相信許多人還記憶猶新，原本不被看好的民進黨因此獲得了繼續執政的權力，國民黨連宋配只能黯然接受敗選。

但是這種突發事件讓選情翻轉，對於當事人及台灣的未來發展絕對不是好事，以阿扁來說，連任後被爆出家人親信貪汙不斷，最後本人在卸任後還鋃鐺入獄，台灣也因此多空轉了四年。所以在總統大選投票前，防範突發事件絕對有其必要，以賴清德被偷親而維安人員反應卻慢了半拍來說，肯定必須檢討。

距離總統大選僅剩十多天，維安人員務必要上緊發條，保護好三位總統候選人的人身安全，讓這次的選舉能夠在公平的情況下，產生民眾最期望帶領台灣未來四年發展的領導人。

總統大選 賴清德 民進黨

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