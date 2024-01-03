台灣戰貓 還是美國奴貓？

日前副總統侯選人辯論會，民進黨提名的侯選人蕭美琴入場前，戴著所謂的「戰貓」口罩，向媒體及群眾揮手入場。

個人不想質疑她有否放棄美國籍，畢竟就算有放棄，但她如果仍然忠於美國，甘心為美國利益犧牲中華民國主權、犧牲台灣人利益，那絕非放棄美國籍與否可以檢驗的。

回到蕭美琴的「戰貓口罩」，主圖案是一大幅飄揚的美國星條旗，右下方一隻小黑貓，貓脖子圍一條青天白日滿地紅國旗領巾之類的，圖案意思再明顯不過，就是台灣是美國豢養的黑貓，當她稱圖案是戰貓的時候，那麼，這隻貓就是一隻願意為美國而戰、犧牲的小貓不是嗎？

然後，在她參選中華民國副總統出席辯論會時，特別戴這只口罩進場，不就是向全台灣人、美國、全世界宣告，只要賴蕭當選，一定會把台灣當成美國忠心奴貓，為美國利益而戰？

我也不想說，口口聲聲顧台灣人主權的民進黨人，是如何心口不一；就想請問台灣人們，一月十三日投票，您該如何選擇？