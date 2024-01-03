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掌舵者勿受制意識形態

聯合報／ 劉容生／清華大學榮譽講座教授（新竹市）
賴清德「務實的台獨工作者」及其他說法，將是2024年總統大選前必須接受質疑的論述。圖／聯合報系資料照片
賴清德「務實的台獨工作者」及其他說法，將是2024年總統大選前必須接受質疑的論述。圖／聯合報系資料照片

距離總統大選僅剩十天，三位正副總統候選人的政見發表會和辯論會都剛剛結束，做為一個選民，究竟應該投給那一位候選人？這個選擇不單影響中華民國的前途，也影響了年輕人及我們未來子孫的命運。

我是一位教育工作者，年輕選民攸關此次選舉的成敗，我在此提供一些客觀的分析給年輕的讀者參考：選擇一個未來的國家領導人，不僅要檢視他們在競選時所說的，更要觀察他們平常的所做所為與實際的行為。兩岸問題為所有問題的重中之重，所以候選人在這個問題的立場特別重要。

在國際風雲變化詭異、中美抗爭嚴峻，與兩岸關係緊張的環境下，台灣需要一位不僅有能力、有魄力、有遠見、有智慧，更要能包容、務實不受意識形態控制的掌舵者。

民進黨的總統候選人賴淸德，現任副總統，曾任行政院長、台南市長。是一位長期掌握行政權力的政治人物，自稱為「務實的台獨工作者」。競選的政見為遵循蔡英文的兩岸和外交政策。但他身為民進黨主席，追求的政治目標依黨綱所述：「實現台灣獨立的理念。」他在競選時所言：「台灣的總統可以走入白宮，我們追求的政治目標就已經達成了」充分代表他的心聲。賴主席當選總統、若不凍結推動台獨黨綱，承認九二共識，兩岸則不可能進行談判對話，關係會持續惡化。若美國見縫插針，將導致兩岸發生武力衝突，重蹈烏克蘭的悲劇、絕不符合大多數台灣民眾追求和平的意願。

民眾黨候選人柯文哲為台大醫院醫師，前任台北市長，現任民眾黨主席。民眾黨黨章開宗明義第一章第一條：「本黨名稱為台灣民眾黨，以台灣為名，以民眾為本，實現本黨理念及綱領。」柯市長處理兩岸問題打出「兩岸一家親」，這是一個空洞的口號。柯市長就任市長的第一年高舉打五大弊案，其中一弊是大巨蛋，結果八年市長任期結束，大巨蛋問題仍未解決，以如此執政效率治理台北市政都不及格，未來如何治國？

國民黨候選人侯友宜，現任新北市市長，曾任警政署長，警察大學校長。侯市長從政之前，服務警界，為民除惡維安是位良警。是唯一承認「九二共識」的總統候選人。蔡英文任職八年，兩岸關係逐步惡化，至今達到冰點，其中關鍵因素就是不承認「九二共識」。因此賴柯兩位候選人如果堅持不接受「九二共識」，未來又如何能和大陸坐下來談判？

古諺云：「以大事小以仁，以小事大以智」。烏克蘭總統澤倫斯基不識文言古書，不知敦親睦鄰，反而結合歐美勢力威脅強鄰，甘為戰爭之代理人，結果引火焚身，造成國家大災難，數百萬難民流離失所，國家瀕臨滅亡。這個教訓希望我們的年輕人在選擇未來的總統時能引以為鑑，兩岸未來發展必須以和平為貴。

九二共識 兩岸關係 台獨

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