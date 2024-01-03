台鐵須自主多元經營 才有永續願景

國營「台灣鐵路股份有限公司」於元旦掛牌營運，代表台鐵轉為國營企業公司，原有債務歸零，但未來須自負盈虧，故轉型後組織將重新調整。透過企業化經營，提供旅客更好的服務，達到獲利目標，並期望透過確保安全、提升服務、永續經營、幸福企業四大願景，華麗轉身打造黃金十年，進入下一個台鐵百年。建議台鐵公司應更理性的面對這些願景實現的重大挑戰與困難，研擬因應對策並對外完整說明。

首先是外界質疑的安全改革，除了在董事會下設置「安全管理委員會」，營運安全處則由總經理直轄督導，四個分區營運處加設營運安全科，強化營運安全基層管理。但關鍵問題是台鐵公司如何能按照需求導向，以目前薪資結構引進適當安全專業人力在適當工作職位。目前因人力青黃不接，最缺乏中層主管專業人力，找到不需較長時間培訓的專業人力，是最大的挑戰。

至於與安全管理系統極度相關的「風險矩陣」之建立，建議應注重風險管理中之風險預防功能導向，除了將原有之事故風險調整為更實際的危害風險，社會最關心的旅客安全之風險評析，則應分為可預防或不可預防其中對未來極端氣候極可能造成的天然災害風險，可更確實針對邊坡坍方造成之出軌風險，在土質狀況不佳區域，增加邊坡自動偵測及加強巡檢，並及時做出暫停營運之安全決策。

其次是多元經營模式對應適當的價格調整，台鐵公司勢必要開始啟動廿八年未調整的票價調整機制，根據台鐵去年提報給交通部的「台鐵合理化票價研議報告」，最基本的報酬率一％調整方案，每人每公里的票價費率，區間車調幅廿七％，自強號調幅十一％。

其中區間車因為全台實施交通月票，通勤通學者仍可享受優惠不受影響，調整後台鐵公司可得到比較合理的票差補助來增加營收，建議應在票價調整規畫過程就對外清楚說明調整依據，盡量降低對民眾的影響，爭取社會大眾的支持。如持續無法自主決定多元經營的獲利模式，虧本經營又開始累積負債，未來永續經營的願景就無法達到，也對安全改革有很大負面影響，不符合當初台鐵公司化的目標。