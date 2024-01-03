淨零轉型路 心態要更宏觀開放

為確保台灣產業的國際競爭力，面對二○五○淨零轉型及國際供應鏈RE100的挑戰，蔡總統元旦談話指出，應全力加速再生能源發展，接軌聯合國氣候變化綱要公約會議所確立的共識，即二○三○年再生能源成長兩倍、能源使用效率提高一倍。

總統候選人政見發表會中，柯文哲主張核二、核三延役，建智慧電表與智慧電網。賴清德表示，重啟核四公投，二○二一年十二月投票結果並未通過，目前法律規定二○二五年中，須停止最後一部核能機組運轉。侯友宜說若繼續使用核電，賴清德應向全民說抱歉。除了核能議題外，三位候選人均將節電做為能源政見之一，但具體策略仍有待觀察。

儘管環保組織呼籲關閉美國加州迪亞波羅峽谷核電廠，加州公用事業委員會卻於二○二三年底，同意將該州最後一個正在運轉的核電廠之關閉日期延長至二○三○年，而不是像之前商定的那樣在二○二五年關閉。該州州長曾是關閉該電廠的主要推動者，如今他卻表示隨著加州轉向太陽能和其他再生能源，在二○二五年後仍需要電力，以避免可能出現的缺電。這例子告訴我們，隨著氣候變遷加劇，減碳的路上，能源政策應被不斷地檢討修訂。

國際能源總署認為全球能源系統減碳的支撐，主要包括：能源效率、用電行為改變、電氣化、再生能源等。為了降低電力部門對氣候變遷之影響，美國加州能源委員會在二○一二年就通過「電力承載順序」潔淨能源政策，該政策將「能源效率」和「需量反應」做為優先排序選項。所謂「需量反應」就是在對的時間「強度節電」，避免備轉容量過低。本人在「行政院能源及減碳辦公室」委員會議曾多次發言建議政府宣示台灣的「電力承載順序」，但未得政府採納。

目前使用之設備及馬達的能源效率，仍有待積極改善。若能優先對占總用電超過五成的工業用戶之能源效率改善投資、提供誘因，例如廠商改善能源效率需投資之「等效容量」，成為遠期電力容量市場的競價商品；或做為「一定契約容量以上之電力用戶應設置再生能源發電設備管理辦法」（大用戶條款）中，需準備之綠能投資的替代選項。藉由自由交易市場的媒合，促進工業用戶符合工廠能源效率規範。

智慧電網常被拿來做為處理供電問題的簡單說詞，它是電力系統數位化、市場化，到大量再生能源滲透以及電力電子設備的整合。電力產消者、電力輸送及分散式能源業者，在智慧電網中藉由市場化，使得電網中的資源能夠被有效率地管理和協調，「虛擬電廠」在國外已成為管理大量分散式能源的新技術和商業模式。在淨零轉型的路上，我們需要以更宏觀開放的心態，檢討能源政策及智慧電網欲處理的各階段挑戰。