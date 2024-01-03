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訴訟輔導、費用補助 讓正當管教無後顧之憂

聯合報／ 趙萃文／大學助理教授（台北市）

國三生遭同學持彈簧刀刺殺身亡案震驚社會，以往亦迭有學生對老師施加暴行，及老師管教學生而被家長提出刑事告訴遭判刑案例，顯見整體青少年和社會政策出了問題。

學校的功能是保障學生的受教權，但令人失望的是，政府將教師的管教權一再限縮，並將教師納入校園霸凌評價對象，加上現行校園安全防護機制缺乏正確管教策略，造成教師不敢管現象，毋寧悖離了身為教師者良心上的一把尺。

由於十二年國教推動，國高中階段早已無勒令退學之懲處，造成管教頑劣學生的極大困擾；更甚者，教育部公布之「學校訂定教師輔導與管教學生辦法注意事項」（下稱注意事項），嚴禁任何形式使學生身體受到痛苦或身心受到侵害之行為。規範固然立意良善，但陳義過高，部分條文更窒礙難行。

如注意事項第廿八點規定，除非教師有相當理由及證據足以認為學生涉嫌犯罪或攜帶違禁物、或避免緊急危害，學校不得搜查學生身體及其隨身攜帶之私人物品（如書包、手提包等）。且學校進行前項搜查時，應全程錄影，導致教師不敢任意搜查學生，對高關懷對象的輔導與管教措施明顯不足，難以防患未然。

面對校園霸凌，近來刑法學界有主張，由於社會倫理之限制，如同受精神病患或近親屬攻擊應優先選擇退讓一樣，教師針對部分行為偏差學生攻擊同學或教師，皆不可主張刑法第廿三條正當防衛，類如古人所云「小杖則受、大杖則走」，應優先採取退讓。唯先進如德國、日本，其學界早已揚棄教師不得針對學生正當防衛之思潮，僅手段上要注意比例原則而已。

其實，教師為了維護校園安全與教學秩序，如注意事項第廿二點「一般管教措施」、第廿三點「教師之強制措施」及第廿四點「特殊管教措施」，仍可資運用。問題在於部分家長濫行提告，導致教師普遍明哲保身。因而重點在於，教師因正當管教學生而被提告時，應給予完整齊全的訴訟輔導及費用補助，免除後顧之憂。

此外，德日兩國少年刑法皆有嚴罰化傾向，德國少年法院法第七條甚至規定，對未成年少年犯除刑罰外得併科保安監禁。整體刑事政策對少年犯愈趨嚴厲，值得我國注意。

學生的管教議題長期存在，主管機關除就法律體系須再改善外，台灣社會迫切需要的是建立尊師重道的教育文化認知；也至盼每個老師沒有困惑、勇往直前。但願此一不幸可以防止悲劇重演，還給師生友善安全的教學環境。

教師 校園 提告

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