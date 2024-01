科技．人文聯合講座／保護被害人

林一平 最近台灣不平靜,發生一些凶殺案。令人難受的是加害人沒有任何悔過之心,殺人不以為意。這種現象,廟堂上立法諸公和政府制定的法律必須負一定的責任。我的親身感覺,這些法律考慮「加害人」的人權,多於考慮「被害人」的人權。

我多年擔任新竹犯罪被害人保護協會(犯保協會)委員,看到許多令人唏噓的故事。我們知道加害人做錯什麼事,知道要矯正他們(雖然效果不甚理想);然而那些無辜的被害人沒有做任何錯事,卻遭遇無妄之災,必須承擔犯罪的苦果。我們在輔導被害人及其親屬時,只能一再強調,社會有溫暖、有愛心,卻不易說明,為何加害人沒有受到應得的懲罰,社會正義無法伸張。政府編列於協助「加害人」的經費超過「被害人」。很多被害人失去生活的資助,政府補助可以救急,但長遠協助的龐大經費,往往需要犯保協會善心人士的捐獻。

廟堂上立法諸公認為不該「以暴易暴」,應感化犯罪者再度融入社會。這點我同意。但根據矯正署的統計數據,我國的出獄再犯人口穩定維持在大約四成五到五成六之間的高比率。雖然再犯罪不等於再入獄,但從這些數據中卻可以推論出:幾乎每兩個更生人,就有一個人可能會再度落入犯罪循環。可見在雲端的高官,沒有提出適當的配套措施矯正更生人。如果法律無法感化這些罪犯,廟堂上立法諸公又要賦予他們隱藏犯罪事實的隱私權,那麼就會有更多的被害人。

莎士比亞(William Shakespeare;1564-1616)的《終成眷屬》有一首詩,第一句是「Love all, trust a few, Do wrong to none」(愛所有人,信任少數人,對任何人都不要做壞事)。意味著應該擁有普遍的愛心,但在信任方面要謹慎,並且不應對他人造成傷害或不義行為。立法諸公不見得愛犯罪加害人,卻完全信任他們能改過自新,實在不智。而這種法律對犯罪被害人造成更大的傷害,鼓勵不義行為。

這首詩的第二句是「Be able for thine enemy / Rather in power than use」(對抗敵人時,應該擁有權力而不去使用)。在面對敵人或困境時,應該擁有足夠的力量和權勢,但謹慎和避免不必要的衝突,不輕易動用這種力量。法律不給警察和老師權力在犯罪之前防範於未然,卻反而先入為主地認為警察和老師的作為一定會侵犯人權。我們不要「以暴易暴」,但希望政府能「以直報怨」,讓「加害人」知道他們的行為會被嚴懲,也讓「被害人」得以伸冤。

新竹地方檢察署一直積極指導犯保協會扮演正面角色,但我們希望能提供「被害人」更多協助。請中央政府提供警察和老師足夠的授權,使其能夠有效地預防犯罪並打擊犯罪分子。請政府增加犯保協會對被害人的支援,包括心理輔導、法律協助和財務援助。同時,應該建立更有效的被害人賠償機制,確保被害人能夠得到公正的賠償。請政府擴大跨部門合作機制,包括政府、非營利機構和企業的協同合作,加強不同機構之間的協同作業,以更全面、有效地應對犯罪問題。

我們懇求政府,在思考人權及法律時,請照顧「被害人」多於「加害人」。

(作者為前科技部代理部長)