綠色執政 年輕人漸不識中華民國

民進黨總統候選人賴清德連續失言說出「中華民國當護國神山是要給台灣帶來災難？」後來狡辯要說的是「中華民國憲法」。姑且不論這種辯解，只會讓賴清德更沒有資格做為中華民國總統候選人，中華民國這四個字到底在這片土地上代表著什麼呢？是國號？還是身分認同？

對於年輕人來說，或許對中華民國較沒有想法或甚至不認識。但仇視、歧視、敵視中華民國的意識形態存在於民進黨已久，只有在每四年一次的選舉時才會被搬出來，否則幾乎都是否認或以負面態度對待中華民國。民進黨近期更認為，中華民國會滅亡是國民黨的話術，民進黨執政那麼多年了，中華民國仍存在。事實上呢？

中華民國的確存在，因為這就是我們的國家，然而它正在慢慢被消滅。根據政治大學二○二三年七月公布的「台灣民眾台灣人／中國人認同趨勢」調查，超過六成人自我認同為台灣人、都認同者為三成、中國人僅剩二點五％。

或許有些人會覺得，年輕一代會認為「中國」這個稱呼負面，因此在認同當中有影響；那我們換到天下雜誌在二○二○年做的國情調查，廿至廿九歲年輕人對於何者最能代表我國的名稱當中有六十三點六％選擇台灣、卅點五％中華民國及五點八％的中華民國台灣。另外值得注意的是，廿至廿九歲年輕人近六成認為應該獨立。

前陣子也有網紅和新聞街訪年輕人，發現年輕人對中華民國、憲法甚至文化都十分陌生，對照上面兩份調查可以發現，年輕世代對中華民國的認同感愈來愈少，甚至對於中華民國的認識逐漸淡化至消失。

於是，中華民國的存亡危機是什麼也就呼之欲出了！也許再過個十幾年或數十年，中華民國的認同感和其存在將漸漸消失，最後凋零。在這樣被稱為天然獨的世代當中，民進黨不斷的將過去的中華文化轉變為台灣本土文化（不是不行，但民進黨卻將中華文化斬斷不留根），在這樣的環境底下，中華民國會逐漸被消滅，中華民國的危機就在於此。

目前該關注的是，我們應該如何重新喚起中華文化，讓這個世代的青年們重新認識中華民國，重新的認同中華民國及文化。否則，即便未來再有中華民國總統候選人說出如賴清德這般否定中華民國，甚至更變本加厲的言論，也不會受到任何質疑了。畢竟如這次選舉，最在乎中華民國，最重視、正視中華民國及其憲法者，是侯友宜和國民黨的支持者，賴清德的失言對他自己根本毫髮無傷，這正是中華民國的危機所在，也是民進黨不斷讓中華民國走向滅亡的證據。