長治久安 中間選民決定性的一票

今年有三組候選人角逐總統副總統大位，不論藍綠白的支持者，相信在總統副總統候選人的政見發表和辯論會之前就已經心有所屬，然而決定大選勝選的關鍵在於中間選民手中的一票，他們可以在短時間內因為競選資訊、親友遊說和個人好惡，來確定要投給哪一個政黨和候選人。

總統副總統候選人的政見發表和辯論會，剛好提供了中間選民清楚認知候選人施政理念和國家定位的平台。然而，候選人表面的論述並不代表未來就會兌現，其個人對國家社會的發展藍圖和願景，也未必不會因為政黨利益關係打折扣。因此，在假訊息充斥媒體世界的此時此刻，中間選民更要認清這一票投下去，是要希冀國家未來是怎樣的樣貌？是貪腐或清廉？蕭條或富庶？戰爭或和平？動亂或安定？這一票是要確保候選人的國家認同和施政執行力，是否可以在未來成為人民安居樂業、永續展望的憑證？

有總統候選人主張台獨，卻聲稱選他則兩岸戰爭機率最小；聲稱願意和中國交流，過去八年卻閉門造車完全不和對岸往來；又標榜學倫問題會以最高標準來處置，制訂誠信條款，黨內卻有人論文抄襲照樣選立委、照樣任高官。諸多雙標和諷刺的作風，如果沒有細查，很可能手中神聖的一票就成為認同騙術的一票。

對於沒有強烈政黨色彩的中間選民而言，這次所扮演的角色是史無前例的重要，因為過去一年共軍不斷繞台軍演的威脅，已經嚴重傷害兩岸和平與互信的關係，其原因乃在於台灣將可能出現一個台獨的總統。然而，想要獨立成為台灣國的政治信念，是美國既不認同，中國也不接受的死胡同，明知不可為而為，等於是把兩千三百萬人民的福祉，賭注在一個想要台獨的狂人意識形態下。就像俄羅斯總統普亭強權侵略烏克蘭，俄國人民接受採訪時聲稱他們並不希望去併吞鄰國，但是他們卻無能為力。反觀我們處於在國際間被中國打壓的困境下，需要找出一條可以和對岸和平共處、穩定發展的道路，強化兩岸交流才能消弭歧見、異中求同，一味地製造統獨意識衝突，無助於兩岸的共榮發展。

在大選投票前夕，中間選民需要更認清執政黨過去八年執政的貪腐和弊端。撇開政黨色彩不談，一個政黨長期執政沒有更替，會讓權力絕對地腐化下去；公權力收買媒體、政黨惡勢力介入司法、預算撒幣成效不彰，食髓知味之後就會貪婪國會席次依然要繼續過半，以遂行其專制立法、舞弊分贓的惡行！

試想，過去如果沒有馬英九前總統接續政黨輪替，如何查辦上一任總統一家貪汙舞弊罪行並予定罪？這就是長期擁有權力後的傲慢和腐敗，亟需中間選民把握關鍵機會，把這一票投給能夠讓國家社會弊絕風清、長治久安的政黨和總統候選人。