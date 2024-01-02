極權專制 民進黨較會治國？

民進黨副總統候選人蕭美琴在電視辯論會上表示，民進黨比國民黨更會治國，如果她指的是「民進黨比國民黨更會治理專制國，而不是民主國」，這絕對是正確的。

民進黨動不動就說政治主張不同的人「不愛台灣」，一九九八年我幫馬英九競選台北市長，民進黨的公車廣告上有四個人頭像，其中一個是我，旁邊寫著「新賣台集團」。如果政治立場不同就是賣台，表示愛不愛台灣是民進黨說了算，這是自由國家嗎？自由國家的人民對自己國家前途不能有不同的看法嗎？不能容忍（不要說尊重）不同主張，而且以「賣國賊」惡毒的罵名施加於異議者身上，這不是專制，什麼才是專制？

當代的自由主義學者對民主政治最大的憂慮就是「多數暴力」或「多數獨裁」，所以透過監督制衡的機制，不讓因多數而取得政權的政黨可以為所欲為；而「制衡」的設計就是分權，美國分三權，我們分五權，重點不是分幾權，而是這些權力之間必須獨立，這樣才能達成權力制衡的目的，否則「絕對權力會絕對腐化」。

民進黨執政這八年來，我們的五權有獨立嗎？立法院的職責是代表人民監督政府，所以理論上，儘管民進黨是執政黨，民進黨的立委仍然應該站在人民的立場，盯緊行政院的施政作為，從全民利益的角度訂定法案。但是我們的現狀是，民進黨立委是站在政府的立場，配合行政院，所以立法院被譏為「行政院立法局」，立法委員自廢武功。

監察院的職責是監督擁有權力的高官或民意代表，所以應該是一個打老虎的地方，但是民進黨執政以後的監察院只能拍蒼蠅。理論上，監察委員必須是公正、客觀、超越黨派，才適合執行監察工作；然而蔡英文總統提名一位黨派利益涉入甚深、許多子弟兵都是現任國家要員的陳菊擔任監察院長，監察委員會根據良心辦案，還是聽命於政治，不言可喻。國民黨一黨獨大時期，提名的監察院長是無黨籍的張博雅、新黨籍的王建煊，至少讓監察院保持形式的中立。如果從這角度來看，全面執政的民進黨確實比全面執政的國民黨厲害，因為前者善用權力，把監察權政治化。

任何一個民主國家最重要的指標是「司法獨立」。法律出身的總統和現任的司法院長，不顧憲法規定「大法官任期八年不得連任」的法意，知法玩法，硬拗提名許宗力再次出任大法官是「再任不是連任」。如果大法官可以再任，現在的大法官會不會觀察政治風向，讓自己八年任滿後可以再任？這樣的司法注定成為政治的附庸，如何獨立？用文字遊戲踐踏民主政治的核心價值，這是治理專制國的高明手段，但絕對不是民主國的合格治理者。

我承認民進黨很厲害，但是他們的心思是花在如何鞏固自己的權力，而不是關心全民的希望和未來。他們輕率用「賣台」的抺紅手段，敵視同胞、分化人民，製造人民之間的對立、仇恨，把五權變成一權，除了有任期外，蔡總統的權力已經接近古代的皇帝。如果這樣叫做比較會治國，指的一定不是讓台灣更自由、民主，而是更極權專制！