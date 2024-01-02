用選票鞭策長照決策 做好規畫

大選將近，身為高齡照護專科醫師的我，很想幫有長照需求的家庭說說話，特別想從「額度」這個角度出發。依目前政策規定，醫療點值有總額管控，但長照點值沒有總額管控。

在健保政策下，可使用的經費就這麼多，無法做到人人都吃到飽，因此有總額控管制度。在這個制度下，愈來愈多醫療人員哀怨點值下降，即使做到醫療服務，但事後多少會被刪減，導致最後的收入打折，嚴重點甚至會入不敷出。

目前在長照領域則沒有總額控管，只是長照界的朋友們還是會感嘆原物料上升、人員競爭激烈，經營成本愈來愈高，依舊有入不敷出的壓力，經營者往往需要開發自費來源。

但長照使用者和家屬亦有怨言，常聽到類似這樣的期望：「經濟不景氣，我們賺錢難，生活大小開銷上漲，如果長照服務的費用可以全由政府支持，額度可以調高到每月三萬六千元，那就可以大大減低家庭經濟負擔」。還有家屬算給我聽：「我家長輩分配到的額度是兩萬出頭，可是去日照是一天一千元，加上洗澡二六○元，一個月去個廿天就超過了，政府要多幫忙啦！」

說來說去，大家都有苦衷，讓人不免懷疑如果大家都虧損，那麼到底錢到哪裡去了呢？

我又想起近期兩位出狀況的長輩，這兩位失智長者在家中出現大吼大叫、亂丟東西等問題行為，導致主要照顧者、也就是太太們快崩潰，兒女們趕緊介入處理，不想讓老父老母一起倒下，最後決定送去失智團體家屋住。其中一位長輩的孩子擔任教職，加上老夫妻倆還算有點積蓄，於是一咬牙就送入團體家屋，決定先住住看，觀察後續狀況後再決定要不要繼續。

另一位的家庭的孩子也決定送中度失智的爸爸去住團屋，他算給我聽：「住團屋的費用是每月四萬左右，政府補助七千，扣完補助還要付三萬多。幸好我家有三兄弟，一人出一萬多，不然，我爸繼續待在家裡，搞不好媽媽要被爸爸打死了」；「只是我一個月賺四萬多，扣掉分攤長照費用一萬多、房貸一萬多，還有一萬多要繳兩個孩子的學雜費，那就只剩下一萬多可以用來過生活。我都不敢想存錢或者將來老了政府能不能養我的問題」；「如果不生孩子，日子應該會好過許多，難怪愈來愈少人想生孩子」。

聽到這樣的話，我身為醫師、照顧失智長輩與家庭、同時是養兒育女的母親，真是感觸良多。眼看選舉將至，是不是大家可以多花時間討論政策、特別是為長照做更好的規畫呢？

幾乎每個人都會有養老的問題，不只是為父母親（甚至祖父母輩）的養老操煩，更有自己和牽手將來的老後生活問題。問題沉重但經濟負擔的上漲看來是避不掉的，那麼我們是不是該更細緻全面的思考呢？希望有巨大決策能力的政治界人士，都能認真面對這個問題。