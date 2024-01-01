選舉是改變契機 新年有新希望嗎

去年台灣年度代表字大選，繼前年「漲」字，去年選出「缺」，第二名則是「蛋」。走一趟超市，現在最便宜的雞蛋，一打六十元，價格是兩年前的兩倍。練健美的朋友說，很慘，他甚至不敢以雞蛋補充訓練必須的蛋白質，只能用化學合成粉末代替。我自己比較看開，除了雞蛋必備，其他兩年漲價超過兩成的食品、日用品、店家，一概拒絕消費。

去年底我上網查有沒有好消息，看到不動產聯盟的年末記者會，預測今年房市代表字為「明」，說因為不論誰選上總統，房價都會繼續上漲！我翻了個白眼，慶幸自己來到已無房貸的退休年紀，也懷疑年輕人是否覺得社會越來越美好。

我住的小城，各樣文青風格的餐飲店，一家一家開，又一家一家頂讓、倒閉，而且很多店變成一人店，服務業型態彷彿倒退回幾十年前阿公阿嬤看顧的柑仔雜貨店。倘若連鎖企業速食店考量整體營運，縮小用餐區、力推無人化點餐，我都能體諒，但走進咖啡館，只見老闆一人內外場忙進忙出，一杯咖啡等半小時、先前客人杯盤還在桌上沒收拾、有時晚開店、有時突然公休，大概兩三次後我也耗盡耐性，只能另尋寶地。

曾有老闆氣噗噗向我抱怨，嘴砲政府動不動喊要調高基本薪資，要老闆給勞工加薪，可是民間消費力薄弱，他雇一位員工，薪資勞健保就噴三萬多，雇兩位六萬，若沒帶進三萬六萬淨利，立刻虧損，他怎麼辦？難道用漲價弭平虧損嗎？我聽到這些話，羞愧自己偏安一隅，退休後還兼些課，有曹雪芹寫紅樓夢，把家族衰敗當鏡花水月的冷眼。然而，通靈寶玉可出家回天宮去逍遙，我則剛因為日本超大暴風雪取消行程，還憂慮今年會不會有更多氣候災難。

美國朋友說，他們去年感恩節、耶誕節大餐都沒烤火雞，為了對抗全球暖化，他們雖不是素食者，仍用蔬果取代大魚大肉。我一方面不認為民間自發想救地球的小舉動該取代政府大政策，另方面，農曆春節不遠，台灣搶市搶商機，不太可能為了救地球就做類似改變。

前兩天看了政見發表，總統候選人對氣候危機說法不足，尤其代表執政黨參選的賴清德，面對氣候變遷績效指標（ＣＣＰＩ），台灣排名退步到全球倒數第七，這種可恥可悲的事實，賴清德針對化石能源和溫室氣體的政策依然避重就輕，這當然與民進黨意識形態神主牌有關。即使對國際新聞無感，即使不知道去年全球均溫跨越巴黎氣候協定升溫門檻，都能察覺我們剛經歷史上最熱夏天，現在又有小時未聞的名詞「負北極振盪」，北極冷空氣衝出去，往南潰堤。

天災人禍來報到，奈此哀鴻集何所，從宗教觀點，人們集體業力的影響會包羅萬象，用世俗觀點解釋業力，就是必須訴求改變。新年新希望是改變的契機，每次選舉也都是改變契機，今日種種都是自己種的果，在這新年頭，但願我們非一次次掉進相同業力循環，再一次落入泥淖而無法脫身。