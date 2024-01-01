年度字詞的回顧與省思

在悲欣交集的跨年倒數聲中，我們揮別二○二三，迎向二○二四。

不知大家二○二三過得好不好？聯合報「台灣年度代表字大選」由「缺」字奪魁，適度反映了民眾生活必需品老是少一缺二的心聲。回顧這些年來，從疫情前工商業界的五缺七缺，到疫情期間的缺口罩、缺疫苗、缺快篩，再到疫後復甦的缺雞蛋、缺醫藥、缺錢財，大家總是在捉襟見肘的困境中求生存。

此外，執政者預算大餅寅吃卯糧，財源先缺後空；為官者寡廉鮮恥臉皮比厚，政壇禮壞樂缺。更令人憂心的是，面對中共武力的挑釁及威嚇，大家缺乏長期安居樂業的安全感，深恐一覺醒來，我們已不幸步入惡巫尾巴戰火的後塵。

我們還要繼續抱殘守缺嗎？抑或是祈求能從困境中缺月再圓呢？

最近，世界各地的年度字詞也陸續出爐，字裡行間反映了民眾心聲與社群焦點，茲摘錄幾則以饗讀者。

日本漢字能力檢定協會「今年的漢字」由「稅」字勝出，反映了民眾對政府稅制改革方針的疑慮，尤其是為填補未來防衛費用「缺口」的增稅計畫，也在輿論壓力下不得不延後實施。

牛津詞典（Oxford Dictionary）選出的年度字詞為rizz（魅力），該字詞濃縮英文常用字charisma（魅力）的中間部分，在年輕網民間極受歡迎，算是近來極夯的網路火星文。

劍橋詞典（Cambridge Dictionary）選出的年度字詞為hallucinate（產生幻覺），該字詞同時也是Dictionary.com網站，由電腦選出的年度字詞。幻覺不再為人類和動物所專有，機器人的聯想力有時也會有秀逗的時刻。在生成式ＡＩ橫空問世後，聊天機器人回答的圖文輔助了許多日常工作，然而它憑空虛構的幻想力也讓其回應有時如幻似真，讓根本不存在的錯誤訊息讀起來像真的一樣，讀者不可不察。

柯林斯詞典（Collins Dictionary）選出的年度字詞為ＡＩ（人工智慧），顯示模擬人類心智功能的電腦程式已深入人間，此刻正蓄勢待發，未來必將帶來下一波科技革命。

韋氏詞典（Merriam-Webster Dictionary）選出的年度字詞為authentic（真正的），該字詞有非假冒或非仿造的意涵，反映了ＡＩ似已模糊了真實與虛假的界線。該字詞的另外一層意義是「真誠的」，呼應了著名創作歌手泰勒絲（Taylor Swift）時代巡迴演唱會（The Eras Tour）的狂潮，鼓舞大家勇於尋求真誠的聲音與真實的自我。

經濟日報選出的「二○二四經濟關鍵字」為「智」，除了反映人工智慧對各行各業的影響外，也期盼地緣政治的衝突能以天工智慧化解。

無論大家二○二三過得好不好，讓我們都以虔誠謙卑的心，迎向璀璨美好的二○二四！（作者為台灣大學資訊工程系教授）