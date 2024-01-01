我曾搜出5西瓜刀…幸沒被蓋布袋

一九九七年我從憲兵部隊轉任高中軍訓教官，那所學校剛由國中升格完全中學，全校僅有兩名教官，名為高中部教官，實則被編在學務處生活輔導組。除了對高中生軍訓授課，大概八成以上心力耗在對付一些牛鬼蛇神般的國中生。

我在這所學校執行一線訓導工作五年，撇開抽菸蹺課、打架鬥毆等常見的偏差行為不談，舉其犖犖大者，我曾經搜出過學生準備在校內滋事的兩支狼牙棒和五把西瓜刀，還破獲過兩次學生被校外人士恐嚇取財案，也曾多次到神壇找回中輟學生；所幸老天保佑，我雖然鎮日與偏差少年交手，既沒有遭學生蓋布袋報復，也未曾被家長挑戰質疑或吃官司，任滿五年平安下莊調職大專。

難道當時沒有霸凌沒有混混沒有８＋９？當然都有，最大的差別在於以前的家長普遍支持學校訓導作為，也相對尊重老師的正常管教權，通常學生若是在校犯錯，回家免不了還要挨家長另一頓教訓。在少子化民主化的當今現況，師生、親師間的平衡關係早已被破壞殆盡。

最近國中生攻擊致死事件，身為曾在教育現場努力過的一分子，除了哀悼逝去的年輕生命，免不了有深深的感觸，這樣令人傷痛的案件究竟孰令致之？

一、家庭教育功能不彰：根據我親身所見，很大比例出事的孩子經常源自問題家庭，父母或因經濟因素忙於工作無力照顧，或因家庭失和而忽略輔導責任，孩子感受不到父母的關懷溫暖，自然會向外尋求同儕支持與認同，稍一不慎即可能誤入歧途。

二、網路世界錯誤引導：抖音、ＦＢ、ＹＴ推播效果驚人，網路社群充斥荒誕不經、逞兇鬥狠或暴力病態的影音資訊，孩子耳濡目染，若沒有適當協助引導步入正軌，最終觀念偏差行為失當在所難免。

三、宮廟文化助長犯罪：台灣各地充斥傳統宮廟神壇，有些主事者為了自身勢力與利益，吸收感受不到家庭溫暖或學習成就不佳的孩子，輕則提供菸酒檳榔與蹺課逃家的去處，重則群聚鬥毆甚至淪為幫派成員，「遍地神壇滿街８９」的畸形文化，往往成為少年犯罪的溫床，也是最讓學校與警方頭痛且無力解決的問題。

四、教育現場千瘡百孔：台灣有一群所謂教改團體，宣稱提升人權民主素養，摧毀傳統的輔導管教機制，剝奪老師的正常管教權限與法律依據，反而塑造出恐龍家長與目無師長的學生，學校訓輔人員武功幾乎盡廢，老師管教動輒得咎甚至導致訴訟或報復，久而久之寧可明哲保身，抱持消極態度，尊師重道早已成為上古神話，少數無法無天的小霸王橫行校園，正常善良的學生只好自求多福。

五、司法體系顢頇可笑：司法改革失敗，所謂人權一面倒向加害者傾斜，受害者得不到公平對待，充滿偏見烏托邦幻想的廢死訴求，滿口「可教化」囈語的恐龍法官，層出不窮令社會譁然的「重案輕判」案例，塑造出令人失望且不公不義的司法現況。

道理很多人都懂，但現實環境如此也只能徒呼無奈。若主事者不心存濟世安民之念，沒有破釜沉舟大刀闊斧的改革，這個國家社會的未來實在堪虞！