星期透視／九局下誰能再見安打

總統大選這總數近一千五百萬票，涉及政黨、群族、階級、性別等多角化競爭的複雜情勢，愈到最後關頭愈是暗潮洶湧、更迭起伏，非到最終時刻，真難以鐵口直斷誰會勝出！然而，這關乎全台二三五Ｏ萬人民未來命運的極重要選舉，豈是兒戲？怎能容許一樁又一樁司法案件的干預，擾亂人心！又豈能操弄數據民調和不實輿論，混淆視聽呢！

投票日將近，相信有不少關心時事的民眾，嘗試從政見發表會過程，進一步了解那組候選人是有深度、有理念、有執行力，是值得被託付責任的國家領導人。不過，從幾次正副總統政見發表會，以及各大媒體的報導，大家期待看到和聽到關於國家建設方案和人民福祉的政見，卻遠不及此起彼落的抹黑和抹紅來得多，政見發表會儼然成為了政黨互嗆的批鬥大會，熱鬧有餘，建設性卻不足。

幾場政見發表會下來，最直接的是，讓許多人親眼目睹了巧舌如簧和指鹿為馬的真實態樣！不管是賴皮寮、凱旋苑或柯養地增值，在選舉「起底、扒糞」的文化下，自有一番過招，各說各話。

令人最感憂心的是，涉及國家利益和安全的根本問題，遭到本質上的扭曲。例如：竟出現「說中華民國是護國神山，這是我以前從來沒聽過的神話」之荒謬言論，混淆國家認同和集體意識，讓人不免質疑他自認為他只是在選「神話」中的總統？又如：指稱「前總統蔣經國是因知道反攻無望，而推出十大建設」的輕蔑說詞，如此變相貶抑蔣前總統堅持推動「十大建設」，讓台灣經濟起飛躋身「亞洲四小龍」的良苦用心，竟只是用來攻擊國民黨的詭辯說詞。

眼見為憑、耳聽為實，諸如此等的表現是否具備總統的氣度與德行，人民自有公斷！

政黨輪替是民主政治成熟的象徵。主權在民，人民用選票選出信任的政黨為民服務。過去八年二度完全執政的民進黨，一手掌握行政、立法及所有資源，除貪腐弊案叢生、施政者品行不端不勝枚舉之外，當初言稱「勞工是心裡最軟的一塊」的種種政策一一跳票。無怪乎！勞團要「工鬥」遊行，數千名勞工走上凱道抗議；警消分至民進黨中央黨部抗議職安、工會權利跳票；青年們頻頻對居住正義跳票表達失望；醫護五師大會合發起齊聚凱道抗議的「黑十字運動」等等，紛紛表達對民進黨執政的不滿，乃以行動告之「獨樂而不恤其民，則民怨之而不能保其樂」的道理。

台灣需要一個能穩定兩岸關係，關注人民需求，繁榮民生經濟，重視社會正義，有勇氣堅持理念，帶領專業團隊務實做事，讓全民安居樂業的政黨和領導人。選戰最後關頭，誰才是最適合的人選？有待大家冷靜思量！

截至目前，在向來不喜高度表態的部分中間選民聲音被隱沒下，仍有近五成民眾討厭民進黨的情形看來，民調實未必能代表未來選舉結果的全貌。相信無聲的民意，將會是是決定誰能勝選的關鍵！（作者為台北市立大學特聘教授、前體委會主委）