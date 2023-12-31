大屋頂下／中華民國如果帶來災難 難道台獨黨綱是護國神山

賴清德涕淚縱橫地衛護他在萬里的老家違建，卻又幾乎沒有底線地譏嘲攻擊摧毀中華民國憲法。做為一個可能出任中華民國總統的政治人物，此種人格反差，顯現他有非同尋常的思覺障礙，甚至令人懷疑他是一個心理病患。

侯友宜說：「中華民國憲法是兩岸政治上的護國神山。」賴清德回覆：「中華民國是護國神山，這是我以前從來沒有聽說過的神話。」他又說：「說中華民國憲法是兩岸護國神山，到底要鄉愿到什麼程度？」甚至說：「中華民國帶來災難。」

中華民國憲法當然是護國神山，絕非神話。就以此次中華民國總統大選來說，如果沒有中華民國憲法，舉行總統大選的憲政根據何在？難道是依據《台灣國憲法》或《台獨黨綱》而舉行？可證，中華民國憲法是護國神山，不是神話，也非鄉愿。

中華民國憲法更是台灣在兩岸關係上的主要支撐，沒有中華民國憲法或毀了中華民國憲法，兩岸關係將面臨崩潰解構的危機。這從葛來儀等三位美國重磅學者的專文，即可清晰認知其中道理。葛文指名道姓地諍告賴清德，若當選總統，應當考慮做到兩件事：

一、賴清德在就職演說中應重申蔡英文在二○一六年就職演說中所作承諾，即「依據中華民國憲法及兩岸人民關係條例處理兩岸事務」等語。由此可見，葛文認為，應以中華民國憲法為台灣的憲政主體。在葛來儀等人眼中，中華民國憲法不是神話，也不是鄉愿，而是一個真實的兩岸戰略架構。

二、賴清德應考慮重新審視民進黨在二○一四年提出的「凍結台獨黨綱」，以讓維持現狀的承諾更具可信度。若從葛文的這個視角來看，與《中華民國憲法》敵對的《台獨黨綱》，反而成了應當「凍結」的政治神話與鄉愿。

美國重磅學者在台灣大選期間針對可能勝選的候選人賴清德，直接論及中華民國憲法與台獨黨綱這些頂層憲政架構問題，這是過去歷屆總統大選未見的高度與深度。

與解嚴後歷屆總統選舉相較，此次大選的最重要特徵，正是各方皆鮮明地將中華民國憲法帶入了兩岸政策辯論：

就國民黨言，侯友宜方面的兩岸論述可以歸納為：「中華民國憲法是兩岸關係的最高指引／中華民國憲法是九二共識的基本詮釋。」

侯友宜反對一國兩制，反對台獨，支持「基於中華民國憲法（憲法一中／一國兩區／一中各表）的九二共識」。因此主張「中華民國憲法是兩岸政治上的護國神山」。

就民進黨言，賴清德則始終堅持九二共識就是一國兩制，完全反對「基於中華民國憲法」來爭取「一中各表」的兩岸話語權。他也是歷屆總統大選中，首先並唯一將中華民國憲法踩踏到「神話」與「鄉愿」地步的候選人。最近，他並作出結論：「死抱一個中國的神主牌影響團結。」由此可見，他必然存在的潛台詞應是：「憲法一中影響團結，中華民國憲法影響團結。」

但是，賴清德真的要與中華民國憲法一刀兩斷嗎？在前述葛文發表次日，賴清德就立即透過民進黨發言人說，民進黨政府「依據中華民國憲法處理兩岸事務」云云，顯然是被葛文的「疑獨論／疑賴論」戳到了痛處。既是如此，賴清德儼然又同意了「中華民國憲法是兩岸政治上的護國神山」？否則，何必如此倉惶狼狽地回應葛文？

賴用「依據中華民國憲法處理兩岸事務」回應美國學者的「疑獨論／疑賴論」，卻回過頭來對內說「中華民國憲法是兩岸政治上的護國神山」是神話與鄉愿。請問賴清德：你還能無理取鬧雙標到什麼地步？這是不是一種思覺障礙與心理病態？

賴清德口口聲聲說：「絕對不走回頭路！」請問：什麼是回頭路？

馬英九時代，以「憲法一中」來回應中共的「一中原則」，以「一中各表」來詮釋「九二共識」，並在二○一五年十一月的馬習會營造起「不統／不獨／不武」的「維持現狀」，這也幾乎就是前述葛文描繪及期待的兩岸境界。可以這麼說，這也應是兩岸未來能夠想像的相對較佳的互動架構，亦即「定錨中華民國／共構和平競合」。

不統，不獨，不武。這是不是一條可以思考的「回頭路」？這條「回頭路」的指路標，就是中華民國憲法。

如果賴清德決定「絕對不走憲法一中的回頭路」，那麼他要走的是什麼路？難道台獨才是台灣向前向上的康莊大道？難道「死抱台獨神祖牌」就不會「影響團結」？難道台獨黨綱是護國神山？

賴清德反對凍結台獨黨綱。他說，沒有了台獨黨綱，民進黨會被其他政黨所取代。此說證實，台獨黨綱其實是民進黨的「護黨神山」。為了維持這一座「護黨神山」，民進黨不惜摧毀真正的「護國神山」中華民國憲法。這是不是一種思覺障礙與心理病態？

然而，折騰了幾十年後，如果賴清德又回到了台獨路線，豈不也是走上了「回頭路」？反過來說，如果台獨也是回不去的「回頭路」，那麼如此摧毀中華民國憲法，非要弄到了兩頭落空的地步，這樣的台獨又是什麼樣的神話與鄉愿？

葛來儀等三位美國智囊人士很具代表性，且在政治情感上均較傾向民進黨，因此他們以專文指名道姓向賴清德提出的諍言，值得重視。

葛文將兩岸問題，提升到中華民國憲法及台獨黨綱的高度與深度，這是正確指向了兩岸問題的根本。亦即，對於台灣而言，兩岸關係就是在「中華民國憲法」與「台獨黨綱」之間的大抉擇。葛文的諍告是：賴清德應採中華民國憲法，而凍結台獨黨綱。

昨天在政見辯論會上的頼清德幾已喪失政治理智。他必須交代清楚：將中華民國憲法當作護國神山，或以台獨黨綱作為護國神山，何者可給兩岸帶來和平？何者將給台灣帶來災難？

《大屋頂下》說，一個國家必須有一部憲法作脊梁，中華民國應以中華民國憲法為脊梁。一國總統亦應以國家憲法為脊梁，因此中華民國總統也應以中華民國憲法為脊梁。如果中華民國總統竟然拒絕以中華民國憲法為脊梁，這不僅是一個政治上的心理病患，他根本是一個叛國者，鳴鼓而攻之可也。

兩周後，賴清德可能在兩岸間有了新角色。他不能再說：「我是一個務實的台獨工作者，在任何職位上不變。」

正告賴清德，你是非變不可了，你的第一堂課就是：必須承認「中華民國憲法是兩岸政治上的護國神山」。