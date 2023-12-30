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台醫事人力 不患寡而患不均

聯合報／ 葉慧昌／中西醫師（台中市）
近千名醫事人員19日上凱達格蘭大道舉行黑十字運動，呼籲醫事人員總量管制入法。衛生福利部對此回應，將與教育部舉行跨部會會議，邀集相關公協會及醫事相關科系共同討論招生名額調配機制。圖／中央社
近千名醫事人員19日上凱達格蘭大道舉行黑十字運動，呼籲醫事人員總量管制入法。衛生福利部對此回應，將與教育部舉行跨部會會議，邀集相關公協會及醫事相關科系共同討論招生名額調配機制。圖／中央社

仔細聆聽前天第三場總統政見會有關醫療的部分，強調的是擴大醫療支出、改善待遇、精進品質。但幾個月來，醫界一直努力推動的「醫事人員總量管制」入法，依然被漠視。雖然聯合報揭露醫療相關學系的增額已引發爭端，但是，反對藥師、中醫師增額等訴求，卻依然未獲政府明確回應。

以波波牙醫為例，衛福部薛部長強調的是「信賴保護原則」。但這個原則應是指醫師法修正前已經註冊入學者，不需考學歷甄試；至於每年五十個實習名額，是行之有年，眾所皆知的事，與此原則毫不相關。

健保、醫療容有沉痾，但「醫事人員總量管制」卻是醫界最在意的隱憂。清大、中興跟中山在二○二二年迎來首屆後醫系學生，陽明交通大學以「外加名額」通過申設中醫系，嘉義大學、中興大學也在醞釀中。慈濟大學成立藥學系，引起藥界恐慌。護理界則以降低國考門檻來招募更多新兵。至於波波與本土牙醫之爭，已難善了！

且看台灣的街景，中、西、牙醫診所、藥局，早已三步一家，五步一店，總量再不管制，將會人力浮濫，不僅影響所有醫事人員的工作權，互相競爭的結果，過多的不當醫療將層出不窮。舉凡自費的針劑、藥丸、醫材、檢驗、治療方式，不斷被推銷，最後受害的還是所有民眾。台灣醫療，將因此而崩壞。

「台灣醫事人員大聯盟」跟教育部反映，教育部把責任推給衛福部，衛福部則說總量不宜管制，應視實際需求逐年調整。話是沒錯，問題是在少子化及ＡＩ日益精進的衝擊下，總量應逐年遞減，絕無申設新學系的道理。尋求「醫事人員總量管制」入法，只是醫界卑微的希求與基本的底限。

「偏鄉醫療」照護，是突破總量很好的藉口。但這只是轉進的巧門，幾年後他們還是會回到都市來。沒有好的誘因，終究是留不住人的。台灣的醫事人力，是不患貧而患不均。

且看日本牙醫師許多在開計程車。將來我們的西、中、牙、藥師，也要另謀出路了！當醫生的已不再尊貴，莘莘學子也不再汲汲營營，視之為首選。

牙醫 醫師 衛福部

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