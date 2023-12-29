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零拒絕沒配套 只是假仁假義

聯合報／ 陳啟濃／教育人員（投縣水里）

剛從少年觀護所回學校接受學校教育的學生，犯下持刀傷人致死案。受害學生家長質疑，像這種有暴力紀錄的學生，為何又回到單純的校園？等於是給學校放了不定時炸彈

目前台灣的義務教育要求學校要「零拒絕」，犯錯的學生只要願意回到學校接受教育，都不得拒絕。這種符合人權的教育制度，雖然具有時代意義，然而在「零拒絕」的前提下，應該提供給學校更多的資源與後盾，而不是把人丟回學校，讓學校師長承受巨大的壓力，其他學生也成了無辜的受害者。

對於加害學生，站在教育的立場，他的情緒失控、暴力反應絕不是短時間所養成。這樣的暴力性格通常來自一個沒有安全感的失能家庭，而且應該很小的時候問題就已經出現。

所以短期間這名學生的暴力行為無法受到控制，讓他回去學校，真的對其他學生很不公平。在他從少觀所回到學校之前，至少要有長時間的心理治療，以及生活形態改變的調適過程。他的觀護人與管區派出所的員警，有沒有經常關心與要求，其家庭能夠提供他一個安全的環境，協同學校老師進行管教？

學校對於這樣已經有嚴重問題行為的學生，需要法院與警察，還有社福機構共同承擔管教責任。如果我們沒有事先做好這麼多準備，卻讓這樣的學生回到校園，只是為了實現所謂「零拒絕」，這只是教育的假仁假義。

校園 少年觀護所 炸彈

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