私校淹水怎解 候選人說清楚

近來私校問題蜂起，尤其私校相繼退場，更讓社會動盪不安，儼然成為國安問題，昨天教育部更表示，今年有十八所私立大專校院註冊率未達六成「淹水線」。總統大選開打以來，政府不斷釋放利多，候選人也各提主張，但皆淪為淺碟撒幣，無法真正解決私校問題。

一是學費正義問題：私校各項收費訂定，全由政府一手主導，然而當局對各級私校，只在乎監督與防弊，有關財務結構部分，卻從未關心與正視，甚至以民粹化處理。近來人事費用大增，各項物價不斷飛漲，辦學成本甚於以往，而少子化風暴來襲，招生缺額逐年擴大，財務壓力益形加劇。當局委託學者研究，顯現私校各項收入，已難支應辦學需求，卻僅配合公教調薪，學費微幅調升兩次，雜費則十八年未變，就算招生滿額學校，收支都已難以平衡，遑論招生缺額學校？總統候選人須說明，如何反映辦學成本，捍衛私校學費正義？

二為退場條例爭議：私校退場條例上路後，凡有財務明顯惡化、師資質量未符規定、積欠薪資等六情事，經提審議會認定者，則公告為專輔學校；專輔兩年仍未改善，即可下令停招停辦，進行學校財產清算。私校退場問題產生，源於廣設高中大學，實為政策錯誤導致，政府本應承擔責任，然卻訂定退場條例，不僅部分條文可能違憲，私校剩餘財產歸公，更有侵占民財之嫌。當局一面凍漲收費，一面祭出退場條例，硬逼私校走上絕路，粗暴手法前所未聞。總統候選人得表態，如何修正退場條例，保障私校應有權益？

三係不當法規修訂：私校收費長年凍漲，已讓財務陷入窘境，各項不當法規掣肘，更讓問題雪上加霜。銓敘部多年前修法，規定私校超額年金，學校政府各付一半，且由退休學校負擔。退休人員逐年累積，超額年金不斷成長，嚴重排擠各項預算，私校儘管多次反映，部會卻是互相推諉。另為解決財務問題，當局要求各校募款，抑或自行籌措財源，然就目前法規而言，個人捐款私立學校，減稅僅能列五十％；營利事業捐贈私校，更降至列舉廿五％，不啻阻礙捐贈意願。總統候選人應研議，如何修訂不當法規，讓私校能永續經營？

四則自主辦學空間：私校承擔教育重責，更省下鉅額的公帑，理當獲得政府支持，給予彈性辦學空間，然而當今教育當局，卻是想方設法限制。以私立中小學而言，憲法賦予興學自由，既未接受政府補助，不惟入學可以自主，辦學也應不受干涉，但立委卻力圖修法，限制私中入學方式；再以高中階段來說，免試入學仍要考試，學生既已能力分校，卻又要求常態編班，怎不令人神經錯亂？環顧全球民主國家，無不尊重私校自主，台灣卻是處處干涉，豈非淪為國際笑柄？請教各總統候選人，如何鬆綁相關規範，還給私校自主空間？

學校雖有公私之別，育才卻無公私之分，眼下私校百病叢生，當局不能雙手一攤，任令各校自生自滅，甚至透過立法手段，強制私校走入歷史。大選進入倒數計時，候選人應展現高度，摒棄大撒幣的思維，從結構面檢視私校，提出前瞻周延方策，實現教育公平正義。