民進黨撒幣濫政害台灣

民進黨總統候選人賴清德先前到宜蘭造勢時說他繼承陳定南「清廉、勤政、愛鄉土」精神，前立委黃國昌批評，民進黨最近幾年來早已背離清廉勤政愛鄉土的路線，民進黨整個團隊跟黑金與貪腐的距離，讓多數台灣人民無法忍受；民進黨前立委郭正亮在節目上分析選情時也說，民進黨沒辦法用政績說服人，就用查假新聞等等方式，難怪民眾黨把民進黨的「清廉、勤政、愛鄉土」口號拿去用。

賴清德身為民進黨主席，口是心非，無具體行動實踐「清廉、勤政、愛鄉土」的創黨精神，最明顯的就是，恣意讓立法院會強行通過自十二月廿日至卅一日停開院會及委員會，以致無法在本屆立院最後一個會期日內，審議並議決「揭弊者保護法」，讓這個青年學生所關切、質疑六年多來為什麼不能通過的反貪腐大法，經歷民進黨全面執政近八年，仍然胎死腹中。

賴清德聲稱自己是貪窮礦工之子，但擔任立委、市長和行政院長後，並沒有為貧窮弱勢者發聲，各方言諫不斷，但他視若無睹，毫無悔改心意，並持續推出恐債留子孫、為害台灣的濫政。

例如為了配合賴清德所提補助私校學士班（含五專後兩年）學生每學年三點五萬元政見，民進黨政權所支配的教育部，立即在民國一一三年度預算中，新增「定額減免私立大專校院學雜費」項目，並以定額、未排富方式辦理，導致外界有齊頭式平等、大學辦學平庸化、高教市場及退場機制弱化等之疑慮。

立法院預算中心在「民國一一三年度中央政府總預算案整體評估報告」中也直白的指出，「拉近公私立學校學雜費差距及其配套措施方案」屬重大教育政策，所需經費龐鉅且非一次性措施，鑒於高等教育非義務教育，而為利政策永續，應依預算法第卅四條及財政紀律法第十一條規定，製作重大施政計畫選擇方案及替代方案之成本效益分析報告，並予公開，以釋眾疑。

賴清德如此恣意而行，又何止一端，立法院預算中心在「民國一一三年度中央政府總預算案整體評估報告」中，更指出政府獎補助費占總預算歲出規模比率已多年逾半，如一一三年度中央政府總預算案歲出編列兩兆八千餘億元，其中歲出之「獎補助費」科目一兆五千餘億元，就占歲出預算近五十四%，且較一一二年度法定預算獎補助費一兆三千九百多億元，增加一千五百餘億元！這種亂撒人民血汗納稅錢的作為，立法院預算中心就警示，在有限預算資源下，恐壓縮具有長期經濟效益之資本支出相關用途別科目之成長空間，造成對未來預算資源分配之不良影響。

立法院不開會審議預算、法律案，行政院不依法提出重大施政計畫選擇方案及替代方案之成本效益分析報告，賴清德所領導的民進黨政權，居然如此濫權而行，真的是在害台灣。