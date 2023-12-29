國家要永續 拒濫開選舉支票歪風

選舉進入倒數階段，各政黨競爭激烈，民進黨執政快八年好像睡著了一般，直到選前才祭出多項選前利多政策，除了社會福利津貼，租金補貼、私立大學學費補助，連繳房貸、買熱水器、瓦斯爐等都有補助，難怪遭批政策買票。

最讓我質疑的是，為了鼓勵年輕人生育，原來郭台銘提出○到六歲國家養的政策，似乎藍白已形成共識，沒想到賴清德更提出「○到廿二歲投資未來世代」政策，再加上遊走全台時承諾地方需求的各項計畫，例如台中捷運藍線都還沒譜，他竟高談捷運延伸至南投，隨興開出選舉支票，若當選後能有多少兌現，又有多少會成為芭樂票？不免令人存疑。

關懷照顧弱勢族群，本來就是任何執政者應盡的義務；國家建設也不應分黨派。然而民進黨執政以來，黨同伐異，施政看顏色，預算分配獨厚綠色執政，厚此薄彼，造成許多地方建設停滯不前，整體生活水平與貧富懸殊擴大；再加上政策失當或跳票落空，許多民眾生活愈發困苦，民怨四起，選舉時再畫大餅不免令人啼笑皆非，似已難取信於人。

「量入為出」是財政基本原則，政府為執政需要有必要舉債，但也有一定上限。入不敷出、或寅吃卯糧，對小到個人、家庭大到國家都造成債務負擔，長此以往勢將信用破產。

從歐債、美債危機中看到，各國政府為討好選民，推動各種社福政策，肆意擴張公共支出，造成債務危機連環爆，全球經濟雪上加霜，各國經濟持續衰退，拖垮國家財政，老百姓跟著吃苦倒楣，特別是經濟弱勢族群更是苦不堪言。

民進黨執政近八年來，中央及地方舉債逐年增加，台灣若不是拜兩岸經貿往來，蹭ＥＣＦＡ紅利，對中國大陸貿易呈現順差，經濟狀況恐怕早已不堪。

民進黨執政不思為民謀福，興福國利民之策，政府恣意濫權，浪費揮霍貪婪，國債快速增加，造成「債留子孫，遺禍國家」之怨嘆。

民主選舉本在檢視當權者之執政績效，評估候選人過往與執政抱負，筆者以一介平民百姓立場，當然希望國家永續發展。期待所有總統候選人提出國家願景與大政方針，應秉持財政量入為出原則，重視財政紀律，針對財政赤字提出具體改善作法，避免國家落入財政懸崖與空前浩劫；也期待所有選民睜大眼睛，理性客觀評估候選人政見。

選舉不能淪為打嘴砲，抹紅抹黑抹黃都不足取，更拒絕玩弄選舉把戲、讓國家財政負擔無限上綱，千萬別低估了選民的政治智慧。