公益信託正當化違建 破壞法律安定

副總統賴清德位於萬里的老家，在新北市府公布相關資料，並比對前後空拍照片，確認其上建築物是在二○○三年之後才出現。惟賴競總駁斥，稱新北市府的定位飄移，且出示戶口名簿，指建物於一九五八年就已存在。面對有違章疑慮的建築，果能如賴副總統所稱，以之為公益信託嗎？

根據建築法授權內政部所制定的違章建築處理辦法，依法應經主管建築機關審查而未經許可即擅自建造之建築物，即屬違章建築。而根據建築法，應經審查許可的建物，不僅包括新建、增建，亦含原地改建，甚至是原建物一半以上的修理或變更，之所以如此嚴格，正是在維護居住安全。

故賴副總統老家就算能證明四、五十年前早已存在，但至今也不可能是當初之原貌，必然有經修繕，甚至是增建或建築物一半以上之變更，若未經審查許可，仍會落入違章建築之範疇。面對新北市府與賴競總間的爭執，還是應由中立的第三方鑑定者，會同雙方來實地勘驗，才能免於口水戰。

至於違章建築，依據違章建築處理辦法第六條之規定，原則上就應拆除，無緩拆或免拆之餘地。惟依此法第十一條之一第一項，若屬既存違建，在不影響公共安全下，就由地方政府主管建築機關，分類分期列管拆除。而此等列管之建築，就只能修繕，絕不能為新建、增建、改建或修建。

是否為既存違建，則由地方政府來決定，故一般以一九九四年十二月卅一日前為既存違章建築的印象，實僅是陳水扁當台北市長時所頒布的處理規則，並非全國標準。如台中市以二○一一年四月廿日之前，新北市則是二○○九年六月廿五日前，就可看出因地制宜的不同界定。故賴副總統的老家，即便被判定是違章，但屬二○○九年之前的既存違建，也僅須列管；至於緩拆或輔導合法與否，則待新北市府與當事人之協商。

違章建築雖不能登記為不動產所有權，但司法實務卻肯認此等建築具有事實上的處分權，仍可為交易標的，亦得依信託法為信託。依此而論，賴副總統的老家就算被判定是違章建築，若為公益信託，似也無不可。只是依據信託法第七十條第一項，公益信託應由目的主管機關為許可，則如公益信託的目的是為礦工生活紀念館，到底要由文化部、勞動部、教育部，甚或是環境部，來接下這燙手山芋，就會出現問題。

無論是由何機關來接手，並因此為許可，除得面臨選舉將屆的政治壓力外，也等同是以公益信託之名來正當化違章建築，這不僅有因人設事之疑，亦破壞法律的安定性。為免如此之質疑，根本之道，還是得通盤檢討長久以來備受忽略的礦工居住權之保障。