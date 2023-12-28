誰掏空蔣經國 禍害台灣

賴清德談到國民黨對台灣造成的第一個禍害，是擁抱一中神主牌、影響國內團結，馬英九、趙少康等人不但不反共，還親共，說要保護中華民國，但反對軍購、杯葛國防自主，接受九二共識，開放陸生、要恢復服貿，面對大陸的威脅，只會批判台灣挑釁對岸，「國民黨對得起經國先生嗎？」

但「一中」是真的神主牌嗎？這個「一中」 是指哪個「中」呢？北京所強調的「一中」是「中華人民共和國」；馬英九和趙少康所強調的「一中」是「中華民國」，這是國父孫中山先生以降中華民國憲法所堅持的「一中」，也是侯友宜所強調的「回歸憲法」的一中。賴清德與民進黨所談的又是哪個「中」呢？

很抱歉，賴清德與蔡英文不談「中華民國」，只會喊「中華民國台灣」，甚至國慶與元旦談話連「中華民國」也常省略，往往只提「台灣」或「這個國家」。賴還好意思說國民黨的「一中神主牌」，他其實是把中華民國憲法給拔掉，卻還在參選中華民國總統。這比賴口中所說「國民黨對台灣的禍害」 還要嚴重，因為他們連憲法都不遵守。

其次，賴清德說馬趙等人不反共、還親共，接受「九二共識」，如此怎對得起經國先生？然而，是誰讓中共軍演，讓共機共艦越過海峽中線，還要全民皆兵，向美國購武，不斷挑起兩岸緊張？不就是蔡英文和民進黨嗎？

經國先生以人道考量接納並開放老兵返鄉、兩岸探親，就是要化解兩岸自國共內戰以降的衝突，希望兩岸邁向和平。蔡英文曾在陸委會推動小三通，馬英九則促成大三通，在在證明兩岸是可以和解的。「九二共識」的精神就是「一中各表」，相互尊重彼此存在的事實。蔡英文卻不顧這個精神促進兩岸和解，反而處處激化北京，挾美日抗中，無疑是逼著全民走向戰爭，請問賴清德是要用同樣的手段逼全民上戰場來「保護台灣」嗎？

馬英九返鄉祭祖，處處彰顯中華民國存在的事實，他哪裡親共？哪裡對不起經國先生？反觀蔡英文和民進黨這七年多來做了多少讓中華民國「蒙塵」的政策，與多個友邦斷交，還將責任推給北京打壓！更可怕的是，民進黨得到政權後，只知坐享馬英九任內與北京達成的ＥＣＦＡ帶來之利益，待北京一步步欲收回時，馬上又批評北京介選。不去處理和對岸的和平對等談判，讓台灣農漁民天天活在焦慮中，不知生計要如何維持下去！

賴清德口口聲聲國民黨對不起中華民國，對不起經國先生，卻忘了蔡英文和民進黨在過去七年多執政下，貪汙、失政層出不窮，不斷掏空經國先生和國民黨過去建設台灣的成果，是誰才是對台灣造成禍害的元凶呢？更別提「賴皮寮」，賴清德「賴著不走」所反映的正是民進黨「賴著權力不走」。選民們是該讓民進黨下台了！