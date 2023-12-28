師長沒有後盾支援 要如何「訓」？

新北市一名國中生因試圖阻止別班女學生進入教室，遭女學生找來的男同學用刀割頸，很遺憾最後國中生不治身亡。近日相關話題在社群及市井間熱議，除了指責女學生及帶刀的男同學之外，有人責罵校方師長管理不力，未善盡搜查違禁物品的責任。更有部分有心人士趁著大選前將責任怪罪於新北市府及教育局未盡督導之責，相信民眾應能清楚分辨這樣的謾罵早已無濟於事。

因這次事件，關心教育議題的民眾肯定能注意到，現行的輔導管教規定早已定明，若沒有確切證據，師長不能任意搜查學生的書包或隨身提袋。先前就曾有立委舉行記者會指責某國立高職師長，在校外教學時公然翻查學生行李是「目無法紀、違法失職」；試問，即使師長接獲通報有學生攜帶危險物品，若沒有十足把握，誰敢要求學生交出包包及身上物品供人檢查呢？責怪校方未能及時搜查出那把凶器，就像是指責捷運站員或公車司機不能阻止偷拍性騷犯進站、上車一樣，根本是讓校方師長啞巴吃黃連。

據報導，帶刀割頸的男學生是曾被少年法庭裁定收容於少年觀護所的曝險少年，雖說青少年都應有平等的權利接受教育，但如果校園內出現一位這樣的學生，校方怎有足夠的資源與人力隨時關懷這樣的孩子？過去曾提倡師長要能教訓輔三合一，「教」是師長的基本職責，但師長沒有任何後盾支援，要如何「訓」？這樣的突發事件，更不是「加強輔導」這種風涼話就能結案的！

筆者建議應增加「停學」與「在校獨學」制度，對於曝險或極易影響其他學生受教權及安全的高風險學生，輕者強制由校安人員留在校安中心或小教室接受線上教學，嚴重者直接請家長帶回家庭管教數日不得到校，而這類學生的認定及處置，也應給予校方足夠的權力進行。人權、受教權固然重要，但不是只有高風險者的權利需要被維護，校內其他多數同學的權利也該被守護。

當我們一味地仿效其他國家的教育制度，高唱學生是學習主體、給予學生自由教育風氣的同時，執政者與專家們更不該只學半套。他國對於家庭教育的看重與究責並不亞於學校教育。孩子最終還是家長的，我們都希望自己的孩子平安長大、受正常的教育，那就要各盡其職，不要將孩子的教養與安全都推給任何一方。

犧牲了一名國中生，惋惜之後就該著手改變，更何況已經不只一名學生受到傷害了！難道我們還要痲痹下去，或者讓小孩帶著防身器具和護身符出門嗎？