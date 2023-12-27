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部長你來校園示範看看

聯合報／ 池益堅／教育工作者（嘉義市）

新北市校園發生震驚社會的割頸事件，教育部長潘文忠在表示心痛與遺憾之餘，還強調學校應特別注意學生違禁品的管理。身為教育部長，卻說出這樣的話，足見他把自己關在象牙塔裡，根本不了解教育現場的實際狀況，著實令人氣憤！

現在的校園裡，師長根本不敢搜查學生的書包及攜帶物品，除非學生自己笨到亮出違禁品被同學舉發，否則教師們也只能道德勸說。猶記得今年年初，某教育基金會與范姓立委才召開過記者會，指責屏東某海事學校在畢業旅行出發前「公然翻查學生行李侵犯隱私」，還要求教育部徹查並追究責任。

如果學校連符合程序的行李檢查都會被無端指控、鬧上新聞版面，以調查違禁品之名搜查學生物品，難道就會被允許嗎？今天一個年輕孩子因同學攜帶彈簧刀而慘遭橫禍，教育部長便改口要求學校要特別注意學生違禁品的管理，那麼教育部的標準何在？第一線的教育工作者又何以適從？

潘部長的說詞，只會打擊教師士氣。可以的話，教育部應派員或由部長親自到校園實際示範，既能不搜查學生隨身物品，又能管理好學生攜帶違禁品的方法，發揮風行草偃之效，讓學校師長們仿效，還給師生安全且友善的學習環境。

教育部 校園

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