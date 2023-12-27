誰能支持教師做必要的管教

台東某國小，有小二女導師在調查學生霸凌事件時，遭指控的六年級學生拿椅子砸頭部造成腦震盪，女老師憤而到派出所報案。這名學生身材高大，過去就有霸凌紀錄，受害學生家長都選擇原諒。但即使被列管輔導，行為並沒有改善。

這絕非偶例，而是一直存在校園讓學校束手無策的普遍現象。學校能做的就是通報，上級則是照例啟動三級輔導機制。老實說，都像書生舞劍擺擺樣子，卻沒解決根本問題。

學生冥頑不靈，一定和他的個性、人格特質、家庭教養有關，到學校受教育，是希望透過教育變化他的氣質、觀念和行為。「愛心教育」當然最被推崇，但對頑劣學生如果不施以必要的管教，結果就是「養癰遺患」，讓他們變得「更大尾」。

一所高中暑假上輔導課，有學生染金髮還帶女友來伴讀，老師怕影響上課，請這名女生先離開教室，下課再進來。沒想到這名學生認為老師不給面子，二話不說，抓起椅子便往老師身上砸過去；在學生驚呼聲中，老師驚險地躲過，這名學生了無愧色地拉著女友揚長而去。

還有一位女老師只是要班上一名學生上課不要吵鬧，竟被這「高徒」拿便當盒當著所有學生面前，砸得頭破血流。「作育英才」至此地步，難怪有老師自嘲教書是「高危險行業」。

傳統「一日為師，終身為父」的尊師重道觀念，在強調尊重學生人權的今天，變得像一塊不值錢的骨董神主牌。任何基於糾正學生不當言行的管教，都可能引來家長詆毀、民代施壓、上級究責，甚至法院的判刑，真的是吃不完兜著走。

家長的縱容寵溺，只會讓小孩心態更偏頗、更自以為是，在同儕間更可能因乖張行徑獲得英雄式的認同，而輕鄙或挑戰老師的尊嚴。學生不懂尊師重道，老師則多所顧忌，深恐稍有不當管教要求，被學生拿手機偷拍蒐證、扭曲渲染。

現行教育過度強調學生的學習績效，卻忽略培養健全身心人格的最基本品格教育、道德教育及生活教育。「心理輔導」當然很重要，但對價值觀明顯偏差、積習已深的學生卻未必管用。教育部若繼續討好學生，未能支持老師做必要有效的管教，則青少年犯罪最後勢必轉嫁成社會更大的成本負擔。

在教改理想中，大家都期望老師全心全力付出，但可曾反思過，我們是否提供老師安全、受尊重的教學環境？抑或要老師戴安全帽，攜電擊棒上課？