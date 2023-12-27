看看俄烏以哈 台灣勿活在幻象中

在短短的兩三年間，全世界目睹了後冷戰卅年左右的相對和平破綻百出。這次總統大選並非民進黨說的「極權與民主自由的選擇」，而是「戰爭與和平的選擇」。世界局勢在變，但許多台灣民眾卻沒能意識到，最佳的應對方式不是極端化。

美國前總統川普在二○二一年一月煽動支持者進占國會，掀起美國民主史上從未有過的危機。同年八月美軍撤出阿富汗，塔利班重新掌權。去年俄羅斯入侵烏克蘭，戰火延燒至今。今年十月，哈瑪斯襲擊以色列，以色列隨即宣戰，加薩戰火目前也無平息之跡象。許多幾年前看似不會發生的事，一再打臉活在幻象中的我們。

民進黨支持者會說，正是因為局勢不確定，更應自立自強，捍衛民主自由。我想反問的是，為什麼我們要如此甘願成為美中新冷戰下的犧牲品呢？美國的外交政策見風轉舵，完全是為了自己的利益。民進黨明知台獨不可能實現，卻將台海置於危險邊緣，拿國家安危與人民安全做政治籌碼。

台灣人民應思考，有多少人真想上戰場？民進黨將兩岸問題操弄成我們「被迫」提升軍備、「不得已」恢復義務役，一口咬定問題出在北京。我們要思考如何不被他國利用，意識到所謂「民主自由價值」從來不是以美國為首的西方世界有誠意推廣的—至少對政客而言，一切只是符合當下利益罷了。

投票前請想想世上的紛爭與衝突，想想兩岸能有什麼出路。烏克蘭被俄羅斯入侵，就是烏國政府當初像民進黨政府過度強調抗中一樣，將傾向歐盟的立場過度放大，拒絕溝通，終招劫難。以色列與巴勒斯坦的恩怨，不僅限於歷史，更是宗教、種族、資源衝突。許多比喻其實不能直接套用台海，但這些現在進行式警告我們的，正是自以為是的後果。

烏克蘭有國際社會援助，但有沒有考慮到烏克蘭是一個國際承認的國家？連巴勒斯坦具有聯合國觀察員身分，都不能阻止以色列侵略了，缺乏國際地位的我們，實無本錢天真地認為美國願投入巨大的政治與經濟成本與中共決一死戰。活在幻象中的台灣人民，有必要也有責任在和平與戰爭之間，做出最好的選擇。